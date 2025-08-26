Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion ,
Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction de la plus haute qualite . .
Grand choix d appartements du : 2 pieces au penthouse avec des rez de jardin.
- 2 pièces en rez de jardin de 44 m2 avec jardin de 16 m2
- 4 pièces en rez de Jardin de 117 m2 avec jardin de 142 m2
- 3 pieces de 83 m2 + balcon de 3 m2
- 5 pieces de 112 m2 + terrasse de 11 m2
- Penthouse 210 m2 de surface 42 m2 de terrasse
.
Cave et parking pour chaque appartement .
livraison 30 mois
Échéancier flexible .
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour