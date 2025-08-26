  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Jérusalem, Israël
$1,03M
26/08/2025
$1,03M
14/07/2025
$963,487
7
ID: 26961
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mochava. guermanit . Grand choix d appartement , du 2 pieces au penthouse . livraison : 30 mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

