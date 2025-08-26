  1. Realting.com
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet

Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
26/08/2025
$1,23M
14/07/2025
$1,15M
;
3
ID: 26941
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramique époustouflante sur Jérusalem. - Une résidence de 2 belles tour de 19 étages avec des prestations de haut niveau , lobby prestigieux avec hauteur sous plafond , salle de sport entièrement équipée, et salon d’affaire. - Grand choix d appartements allant de 3 , 4 et 5 pièces au pentahouse . Tout les appartements sont équipés d une climatisation VRF , + chauffage par le sol Volets électriques , vitrage isolant etc.. Echeancier Tres Flexible ; livraison 48 mois .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$302,400
Harish, Israël
depuis
$302,400
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$396,000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$841,200
Netanya, Israël
depuis
$841,200
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$690,000
Jérusalem, Israël
depuis
$690,000
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,400
Jérusalem, Israël
depuis
$974,400
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,syna…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement st…
Agence
Immobilier.co.il
