Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem

Un nouveau Projet résidentiel de luxe à Jérusalem a proximité de la grande synagogue et a 7 minutes a pied de la Mamilla.
Ce projet résidentiel prestigieux allie harmonieusement l une construction intelligente et moderne, aux côtés d'un design classique .
Cette résidence est situé au cœur de la Jérusalem en rénovation, avec un Hall d'entrée luxueux particulièrement Haut , offrant toutes les commodités modernes trouvées dans la technologie contemporaine de première ligne. La structure de 9 étages comprend une variété d'appartements allant du 2 au 5 pièces et des penthouses luxueux, tous finis selon les normes les plus élevées, avec une piscine et spa intérieur.
