  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem

Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
26/08/2025
$1,19M
14/07/2025
$1,11M
;
7
Laisser une demande
ID: 26953
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Un nouveau Projet résidentiel de luxe à Jérusalem a proximité de la grande synagogue et a 7 minutes a pied de la Mamilla. Ce projet résidentiel prestigieux allie harmonieusement l une construction intelligente et moderne, aux côtés d'un design classique . Cette résidence est situé au cœur de la Jérusalem en rénovation, avec un Hall d'entrée luxueux particulièrement Haut , offrant toutes les commodités modernes trouvées dans la technologie contemporaine de première ligne. La structure de 9 étages comprend une variété d'appartements allant du 2 au 5 pièces et des penthouses luxueux, tous finis selon les normes les plus élevées, avec une piscine et spa intérieur.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$885,000
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$708,000
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,55M
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$405,000
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$717,000
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$831,600
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ains…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement st…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$930,000
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller