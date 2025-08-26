  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Jérusalem, Israël
$1,27M
26/08/2025
$1,27M
14/07/2025
$1,19M
7
ID: 26926
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mochava. guermanit . Grand choix d appartement , du 2 pieces au penthouse . livraison : 30 mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$848,250
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$396,000
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,55M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$900,000
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$900,000
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Immobilier.co.il
