  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Jérusalem, Israël
$1,36M
ID: 32819
Dernière actualisation: 04/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israël. Un projet architectural emblématique qui allie modernité, élégance et sérénité, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère unique propre à Jérusalem. Un cadre de vie exclusif Respirez profondément et laissez-vous porter par le charme intemporel de la Ville Sainte. D’un côté, une vue panoramique à couper le souffle ; de l’autre, une brise rafraîchissante et le calme des hauteurs de Holyland. Le projet comprend une tour résidentielle de 31 étages ainsi que deux immeubles boutique, offrant une expérience de vie haut de gamme et fonctionnelle, pensée pour répondre aux attentes des familles, des investisseurs et des amoureux de Jérusalem. Un environnement idéal et connecté Le complexe s’intègre harmonieusement au quartier existant et comprend : 6 dunams de parc paysager avec jardins de loisirs Sentiers piétons et pistes cyclables Deux synagogues Accès direct au tramway léger et aux trains d’Israël Connexion rapide à l’échangeur Begin et à la route 16 reliant Jérusalem au centre du pays Une véritable alliance entre qualité de vie urbaine, nature et communauté. Prestations et équipements Hall d’entrée luxueux Immeuble de 31 étages Salon d’affaires Poste de sécurité 24/7 Salle de sport entièrement équipée Typologie des appartements • 3 pièces : 81 m² + 9 m² de balcon • 4 pièces : 108 m² + 11m² de balcon • 5 pièces : 130 m² + 13 m² de balcon

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,04M
Bat Yam, Israël
depuis
$1,04M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,48M
Bat Yam, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$884,705
Netanya, Israël
depuis
$884,705
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$599,800
Bat Yam, Israël
depuis
$599,800
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Bat Yam, Israël
depuis
$743,752
PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus prisées de Bat Yam – Rue Ha'Atsmaout. Projet déjà bien avancé, livraison prévue: courant 2026 Situé dans une rue élégante et calme à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant …
Immobilier.co.il
Jérusalem, Israël
depuis
$864,912
Nouveau projet a Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 5 pièces, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 etages Projet Neuf livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel …
Immobilier.co.il
Ashdod, Israël
depuis
$929,690
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Immobilier.co.il
