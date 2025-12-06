  1. Realting.com
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,39M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Projet neuf a Holyland Jerusalem, situe dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et a 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène a tout Jérusalem Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport,. Parking et cave pour chaque appartement E…
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,11M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,26M
En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,67M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,62M
Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,…
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ains…
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,50M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$849,618
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ains…
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$735,600
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$660,814
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$873,525
e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau…
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,36M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,45M
Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,…
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$732,535
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Un nouveau Projet résidentiel de luxe à Jérusalem a proximité de la grande synagogue et a 7 minutes a pied de la Mamilla. Ce projet résidentiel prestigieux allie harmonieusement l une construction intelligente et moderne, aux côtés d'un design classique . Cette résidence est situé au cœur d…
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$2,27M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
