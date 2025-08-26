  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Jerusalem arnona

Quartier résidentiel Jerusalem arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
26/08/2025
$1,46M
14/07/2025
$1,37M
;
3
Laisser une demande
ID: 26831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles comprennent également des mini-penthouses et des penthouses. La résidence comprend un club pour les résidents, une synagogue, une salle de sport, un hall d'entrée élégant et une crèche avec entrée indépendante.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$870,000
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$2,22M
Vous regardez
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,16M
Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales. Pourquoi choisir Ramat Adar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$660,000
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller