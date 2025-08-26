Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages .
Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse .
Parking pour chaque appartement , caves réservées pour certains appartement.
livraison 50 mois .
prix de départ pour un de 2 pieces :
67 m2 avec 12 m2 de terrasse : 2300000 nis
Le quartier Kiryat Yovel bénéficie de vues magnifiques et est situé dans un emplacement stratégique avec un accès optimal aux routes principales, dont le boulevard Begin et la rue Golomb. Le quartier est également idéalement proche du centre commercial Malcha et du stade Teddy.
A proximité se trouvent les quartiers de Beit VeGan, ainsi que Ramat Denya et Ramat Sharet.
