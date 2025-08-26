Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin

  1. Realting.com
ID: 26816
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paiement Ce projet est accompagné par la Banque Leumi 20% 80% ou en plusieurs fois 2 pièces de 53 à 69m2 avec 9m2 de terrasse, à partir du 28ème étage, vue sur le parc côté sud avec une cave mais pas de parking - Prix à partir de 2.400.000 sh 2.5 pièces 69m2 et 12m2 terrasse Prix : 3.000.000 sh 3 pièces 80m2 et 11m2 terrasse avec cave et parking, à partir du 22ème étage, exposition : Nord/Ouest Prix à partir de 3.500.000 sh 5 pièces 120m2 et 11m2 terrasse, avec 2 parkings et une cave, 9eme etage - Prix à partir de 4.500.000 sh 5 pièces 135m2, 2 terrasses de 18m2 et 12m2, 3 salles de bains avec toilettes, 11eme etage – Prix à partir de 5.000.000 sh Ces prix peuvent être sujet a variation et n’incluent pas notre commission d’agence qui est de 2% H.Taxes Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

