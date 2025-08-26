Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet.
Livrable décembre 2029
Modalité de paiement
Ce projet est accompagné par la Banque Leumi
20% 80% ou en plusieurs fois
2 pièces de 53 à 69m2 avec 9m2 de terrasse, à partir du 28ème étage, vue sur le parc côté sud avec une cave mais pas de parking - Prix à partir de 2.400.000 sh
2.5 pièces 69m2 et 12m2 terrasse Prix : 3.000.000 sh
3 pièces 80m2 et 11m2 terrasse avec cave et parking, à partir du 22ème étage, exposition : Nord/Ouest
Prix à partir de 3.500.000 sh
5 pièces 120m2 et 11m2 terrasse, avec 2 parkings et une cave, 9eme etage - Prix à partir de 4.500.000 sh
5 pièces 135m2, 2 terrasses de 18m2 et 12m2, 3 salles de bains avec toilettes, 11eme etage –
Prix à partir de 5.000.000 sh
Ces prix peuvent être sujet a variation et n’incluent pas notre commission d’agence qui est de 2% H.Taxes
Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite,
Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone
Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël
Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour