  4. Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet

Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
26/08/2025
$1,43M
14/07/2025
$1,33M
3
ID: 26915
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramique époustouflante sur Jérusalem. - Une résidence de 2 belles tour de 19 étages avec des prestations de haut niveau , lobby prestigieux avec hauteur sous plafond , salle de sport entièrement équipée, et salon d’affaire. - Grand choix d appartements allant de 3 , 4 et 5 pièces au pentahouse . Tout les appartements sont équipés d une climatisation VRF , + chauffage par le sol Volets électriques , vitrage isolant etc.. Echeancier Tres Flexible ; livraison 48 mois .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

