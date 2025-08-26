Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet.
- Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramique époustouflante sur Jérusalem.
- Une résidence de 2 belles tour de 19 étages avec des prestations de haut niveau , lobby prestigieux avec hauteur sous plafond , salle de sport entièrement équipée, et salon d’affaire.
- Grand choix d appartements allant de 3 , 4 et 5 pièces au pentahouse .
Tout les appartements sont équipés d une climatisation VRF , + chauffage par le sol Volets électriques , vitrage isolant etc..
Echeancier Tres Flexible ;
livraison 48 mois .
