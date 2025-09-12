  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité

Bet Shemesh, Israël
depuis
$791,100
;
9
ID: 27963
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Projet Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un quartier moderne et familial, idéalement situé entre Tel Aviv et Jérusalem : • 20 min de Tel Aviv | 30 min de Jérusalem | 15 min de l’aéroport Ben Gourion Appartements haut de gamme dans deux tours résidentielles de 17 étages, au cœur d’une communauté dynamique avec écoles, commerces et parcs à proximité. Chaque appartement bénéficie d’un design optimisé, de prestations de qualité et d’un parking + cave inclus. Investissement attractif : forte demande, potentiel de croissance, conditions de paiement avantageuses (15% à la signature, solde 3 mois avant livraison – aucune indexation). Livraison prévue T3 2028.

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Realting.com
Aller