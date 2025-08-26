  1. Realting.com
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jérusalem, Israël
depuis
$887,700
26/08/2025
$887,700
14/07/2025
$831,183
;
5
ID: 26820
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet a Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 5 pièces, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 etages Projet Neuf livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Quelques exemples de prix: 3 pièces 82m2, balcon 12m2 Prix: 2.884.000sh 4 pièces, 83, 85 ou 94m2, balcon 12m2 Prix a partir de 2.959.000sh 5 pièces, et 6 pieces egalement disponibles Prix ne comprennent pas nos frais d'agence Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre aux Numéros suivants: 054 946 1963 Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

