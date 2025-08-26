  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan

Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$897,000
26/08/2025
$897,000
14/07/2025
$839,891
;
9
ID: 26951
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 2 immeubles ,Un immeubles de 8 étages et une tour de de 18 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves en option . Livraison 53 mois . Prix de départ pour un de 2 pieces : 49 m2 avec 6 m2 de terrasse : 1 820 000 nis Le quartier Kiryat Yovel bénéficie de vues magnifiques et est situé dans un emplacement stratégique avec un accès optimal aux routes principales, dont le boulevard Begin et la rue Golomb. Le quartier est également idéalement proche du centre commercial Malcha et du stade Teddy. A proximité se trouvent les quartiers de Beit VeGan, ainsi que Ramat Denya et Ramat Sharet

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

