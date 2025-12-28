  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Lesser Sunda Islands, Indonésie

Bali
108
Badung
56
North Kuta
22
Kuta Selatan
27
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonésie
depuis
$215,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 70–78 m²
4 objets immobiliers 4
Ubud Dream est un complexe unique de 41 villas de deux niveaux au cœur d'Ubud.Villas avec finitions designer et meubles pour l'intimité ou les vacances en famille:1 chambre - à partir de 78 m22 chambres - jusqu'à 86 m2Paiements30% d'acompte50% en tranches jusqu'à la fin de la construction20%…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
78.0
255,000
Appartement
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Village de chalets Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Townhouse in Bali in Ubud № 501 2 bedrooms Pool Spacious terrace Area: Building - 132.7 m² Land - 120 m² Price: 240,000 $ (1,809 $ per m² ) Income from renting a townhouse: Revenue per day: 180 $ Loading - 80 % Revenue per day taking into account loading: 144 $ R…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonésie
depuis
$449,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Une superbe villa avec un emplacement unique. ROI - 11 pour cent. La villa est idéale pour la résidence permanente et l'investissement. Jusqu'à 8 mois de versements sont disponibles. Villa dans un village calme gardé. Le complexe est situé sur le territoire du plus grand club de golf. Villa …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonésie
depuis
$381,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 39–383 m²
4 objets immobiliers 4
Maison de ville avec jardin privé et piscine.30% d'acompte avec 7 versements.Location à long terme de 28+30 ans.Maison de ville avec jardin privé, piscine, espace détente. Maison de ville ultramoderne, créée avec une nouvelle disposition confortable, plus large que les maisons de ville stand…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$175,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!Des loyers élevés !Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Changu est la zone la plus recherchée de Bali, combinant détente tropicale e…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages financiers:Rendement annuel - de USD 37 059Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333ROI - 15,1%Capitalisation - 22,3%La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.Un complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonésie
depuis
$620,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 263 m²
1 objet immobilier 1
Appartements avec un emplacement haut à proximité de l'océan.Prévisions de remboursement — 30 % après la construction. La propriété est idéale pour la résidence permanente et l'investissement.Acompte — 10%. Paiement égal sur 12 mois.Les appartements comprennent des finitions design et des me…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonésie
depuis
$340,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 87–158 m²
2 objets immobiliers 2
Jungle Flower Villas est un complexe unique de 10 villas situé au cœur de Bali, Ubud. Ce centre culturel et spirituel de l'île est connu pour sa beauté naturelle et son atmosphère tranquille. Les villas sont entourées de jungle et entourées de verdure, créant un sentiment d'intimité totale e…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages financiers:Rendement annuel - de USD 37 059Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333ROI - 15,1%Capitalisation - 22,3%La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.Un complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Maison de ville
Maison de ville
Maison de ville
Maison de ville
Maison de ville
Maison de ville
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$210,000
Nombre d'étages 2
Surface 75–105 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe SWOI LOFT UMALAS de 40 maisons de ville haut de gamme avec une excellente infrastructure interne et un accès facile à tous les principaux sites de Bali. Maisons de ville - de 75 à 108 m². Avec une vue entièrement équipée (mobilier, cuisine intégrée, électroménager, plomberie, décor…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villa à deux minutes de la plage.Le ROI prévu est de 17 %.Paiement: 30% + plan de versements pour 7 paiements de 10% chacun.Paiements sans intérêts pendant 12 mois.Le choix idéal pour les investissements à haut rendement!La décoration intérieure et le mobilier sont inclus dans le prix.Près d…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre dans le complexe U Villas PandawaTranches: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous portons à votre attention un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$492,757
L'année de construction 2025
Une opportunité unique d'investir dans une villa haut de gamme entièrement meublée à Bali avec un potentiel de revenu locatif élevé ! Villas entièrement meublées  clé en main ! Conditions de paiement : versement initial de 10 %, versements échelonnés sur 2 ans.  Découvrez la combinaison parf…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonésie
depuis
$438,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa à quelques minutes de l'océan. Villa dans un quartier populaire avec une forte demande de location. 2-3 chambres sont le segment le plus recherché en location. Villa avec un design moderne et est entièrement prêt pour l'occupation. Toutes les commodités, y compris les meubles de haute …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40–337 m²
7 objets immobiliers 7
Villa ultra moderne dans un nouveau complexe donnant sur l'océan. Une excellente option d'investissement avec un rendement locatif élevé (ROI 15-18%).La villa est conçue pour un séjour permanent confortable avec une finition complète clé en main. Système moderne de la maison intelligente. Le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartment 2 chambres
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$168,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 80–100 m²
2 objets immobiliers 2
Villas à vendre à LOYO Villas Ubud, BaliVillas de luxe à vendre dans un complexe unique de 5 villas - LOYO Villas Ubud, situé au coeur de Bali, à Ubud. C'est un endroit idéal pour vivre et se détendre, entouré par la nature et les attractions culturelles.1. Caractéristiques de l'objetVilla d…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonésie
depuis
$260,000
Nombre d'étages 1
Villa de luxe à Ubud est un investissement élégant avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!Augmentation de la valeur – 10-15% par an!Installations disponibles !Mobilier complet !Villa moderne de 2 chambres dans le complexe d'élite de huit pieds est une harmonie du minimalisme japonais et…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$234,896
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villas modernes de style européen à seulement 10 minutes de la mer !Conditions d'achat flexibles ! Installations disponibles !Le Palm Grandio est un complexe de villas haut de gamme à Pattaya. Le projet s'inspire du design scandinave et met l'accent sur la fonctionnalité et l'élégance.Équipe…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
3 objets immobiliers 3
Une occasion unique d'acheter une villa dans le prestigieux complexe Melasti Dream Residence à Bali!Informations générales:- Lieu: Bali, Bukit, région de Melasti- Nombre de villas: 63- Rentabilité (ROI): 17%- Rendement locatif : 25-30%Description des villas:Chaque villa Melasti Dream Residen…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
depuis
$399,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa loin du bruit, dans un endroit calme. Villa dans la zone populaire en développement de la Melastie, où le taux d'occupation moyen de villas de 3 chambres avec location quotidienne est de 67,8%. 3 chambres sont le segment le plus populaire en location. La forte demande de villas de 2-4 …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonésie
depuis
$420,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 200–300 m²
2 objets immobiliers 2
Villa haut de gamme pour la vie et l'investissement à long terme.Le rendement de location est jusqu'à 15% par an.Villa entièrement terminée sur une base clé en main. Piscine propre entourée d'une belle nature. Les avantages de l'acquisition sont l'augmentation de la valeur après la construct…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
depuis
$210,000
L'année de construction 2026
Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.La proximité de l'o…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonésie
depuis
$230,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre à U Villas PandawaPlan d'installation: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non …
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Surface 34–140 m²
5 objets immobiliers 5
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonésie
depuis
$399,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Appartements au coeur de Bali. Croissance immobilière dans la région, garantie de rendement élevé. Location demandée. Appartement avec mobilier entièrement équipé. Infrastructure et installations développées: des cafés originaux aux spas - tout cela est à distance de marche. Vous n'avez pas …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 124 m²
1 objet immobilier 1
Superbe villa surplombant la jungle et les rizières.Des versements sans intérêt allant jusqu'à 19 % sont disponibles. Rentabilité de la location - 20%.La villa est entièrement meublée et dispose de finitions design. Emplacement unique entouré par la nature. Ici vous pouvez vous immerger dans…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 97–125 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Investir dans un projet unique à Bali qui allie service premium et harmonie avec la nature !Installations disponibles !Retour garanti de 10% par an!Équipements: restaurants, bars, coworking, spa, complexe de piscine, Internet haut débit, centre de fitness, zones de loisirs confortables, cent…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
XO Projet I Canggu villas et appartements à vendre à Changu, BaliVillas et appartements de luxe sont à vendre dans le complexe unique XO Projet I Canggu, situé sur la rue la plus touristique de Changu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre des événements…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Maison de ville View apartments
Maison de ville View apartments
Maison de ville View apartments
Maison de ville View apartments
Maison de ville View apartments
Maison de ville View apartments
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$109,000
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Maisons de ville modernes avec la technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!Des loyers élevés !Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Changu est la zone la plus recherchée de Bali, combinant détent…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonésie
depuis
$303,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas de luxe à Bali (Uluvatu) - un investissement dans des vacances paradisiaques et un revenu stable!Mobilier complet !Versements flexibles !Coût croissant de 10-15% par an!Le projet Dreamland propose des villas élégantes de 1 à 3 chambres avec piscines privées, fenêtres panoramiques et a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonésie
depuis
$395,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$188,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 50–87 m²
15 objets immobiliers 15
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonésie
depuis
$300,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonésie
depuis
$570,000
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!Rendement élevé: 8-12% par an!Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Villas privées avec vue sur l'océan!Changu est la zone la plus re…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Indonésie
depuis
$395,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$400,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec vue panoramique sur la nature et des finitions de haute qualité à Bali!CONCRETE CUBE VILLA est un projet moderne qui crée des valeurs uniques pour le Client, la villa combine des solutions de conception écologiques, des matériaux éco…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonésie
depuis
$360,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa exclusive à Bali est un investissement idéal avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!Installations disponibles !Mobilier complet !Villa moderne de 3 chambres Onsider dans la zone prestigieuse d'Uluvatu n'est pas seulement une maison, mais un investissement rentable avec une liquidi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonésie
depuis
$545,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
VillaPremière ligne dans l'océanBassin océanique3 chambresVue panoramiqueDomaine:Bâtiment - 213 m2Prix: 290 000Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.Frais généraux et impôts:Frais de notaire 1% (partagé avec l'acheteur 50/5…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonésie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonésie
depuis
$99,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Villa Spacious swimming pool 2 bedrooms Area: Building - 75 m² Price: 99,000 $ (1,320 $ per m²) Income from renting: Revenue per day: 125 $ Loading - 80 % Revenue per day taking into account the loading of the object - 100 $ Revenue per year taking into account the loading of the ob…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa pour investissement avec vue sur la jungle et la rivière Rendement de location: jusqu'à 14,6% par an avec une charge de 80% Villa avec l'architecture balinaise. Hauts plafonds, piscine, coin salon. Date de livraison: Janvier 2025 UBUD VIEW VILLAGE villas sont situés à Pejeng (Pedzheng)…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonésie
depuis
$700,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 235–310 m²
2 objets immobiliers 2
Spacious villa with turnkey finishing. Investment attractiveness in Bali: ROI 11-20% (310 sq. m). ROI 8-14%. (260 sq.) ROI 13-24% (332 sq.) Villa with modern interior design. Each bedroom has its own bathroom. On-site amenities: - Lounge area with swimming pool; - Garden; - Manag…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Indonésie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Bukit, Indonésie
depuis
$437,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa Private pool Picturesque terrace 3 bedrooms 1 living room Area: Plot area - 300 m² Building - 125 m² Price: 437,500 $ (3,500 $ per m²) Expenses and taxes on the sale of the facility are calculated individually and depend on various factors. Total expenses …
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonésie
depuis
$99,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
For sale: 80 Years Leasehold 2 bedroom villas, introducing the Glamp Villa on the enchanting island of Lombok. Its prime location within our resort, just a stone's throw from the pool and beach, makes it an excellent choice for a residence. Meticulously selected materials, including white st…
Développeur
Arya Properties
Laisser une demande
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$595,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 263–358 m²
4 objets immobiliers 4
The Aquamarine 1 villa complex consists of 17 spacious 3-4 bedroom villas and is located in the heart of tourist life, the ultra-popular area of ​​Canggu, Bali. The villas are located in a closed area, under 24-hour security. The distance to the ocean is only 2 minutes by transport or 7 min…
Développeur
BREIG Property
Laisser une demande
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Premium townhouse close to the ocean with beautiful sunset views. The rental price increases by 10—15% every year. Townhouse with a comfortable layout, private pool and terrace. High ceilings of 3.6 meters create a feeling of unique space. Furniture, equipped kitchen, built-in storage, lan…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$575,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 280–348 m²
4 objets immobiliers 4
Développeur
BREIG Property
Laisser une demande
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonésie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa2 étages2 chambresPiscineTerrasseSpacieux salonDomaine:Bâtiment - 183,5 m2Terrain - 220 m2Prix: 365 000 $ (1 989 $ par m2 )Revenu de la location d'une villa:Revenus par jour : 250 $Chargement - 80 %Revenu par jour compte tenu du chargement: 200 $Revenus tenant compte du chargement de l'…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonésie
depuis
$259,000
L'année de construction 2023
Sky Stars Ocean View est un complexe moderne de villa de luxe qui est populaire auprès des touristes à revenu élevé. Nous construisons des villas modernes avec une décoration en marbre chère et de haute qualité, des matériaux de finition fiables, des meubles coûteux et confortables. Chaque …
Développeur
Samahita Group
Laisser une demande
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Maison de ville2 chambresPiscineTerrasse spacieuseDomaine:Bâtiment - 132,7 m2Terrain - 120 m2Prix: 240 000 $ (1 809 $ par m2 )Revenu de la location d'une maison de ville:Revenus par jour : 180 $Chargement - 80 %Revenus par jour prenant en compte le chargement: 144 $Revenus tenant compte du c…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Maison de ville PERERENAN GATE
Maison de ville PERERENAN GATE
Maison de ville PERERENAN GATE
Maison de ville PERERENAN GATE
Maison de ville PERERENAN GATE
Maison de ville PERERENAN GATE
Pererenan, Indonésie
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Maison de ville avec un retour sur investissement élevé. PERERENAN GATE maison de ville avec revenus passifs provenant de locations quotidiennes. Revenu locatif à partir de 20% par an. Reventes à partir de 30%. Maison de ville entièrement meublée. Avec un beau jardin, piscine et terrasse…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonésie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 117–159 m²
2 objets immobiliers 2
Villa à 80 mètres de la plage.Avantages: rendement jusqu'à 15% par an.Installations:- Piscine avec hydromassage;- Oui. Le système de maison intelligente;- Théâtre domestique;- Armoire à vin;- Entreposage.- Machine à laver;- Appareils électroménagers et analogues Bosch;- Plomberie Grohe, Vill…
Agence
Foreign Real Estate
Laisser une demande
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonésie
depuis
$395,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 401 m²
1 objet immobilier 1
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 350 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Laisser une demande
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$289,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 41–193 m²
4 objets immobiliers 4
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Infinity p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonésie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa 100 meters from Jimbaran beach. ROI - 13.3%. Payback in 7.5 years. The architecture of the villa is thought out to the smallest detail for a comfortable stay. The villa is also fully furnished with a bathroom in each bedroom and a private pool. In parallel with the constructio…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonésie
depuis
$159,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
À vendre : Villas Glamp de 3 chambres avec bail de 80 ans, présentation de la Glamp Villa sur l'île enchanteresse de Lombok. Son emplacement privilégié au sein de notre complexe, à deux pas de la piscine et de la plage, en fait un excellent choix pour une résidence. Des matériaux soigneuseme…
Développeur
Arya Properties
Laisser une demande
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 200 m²
1 objet immobilier 1
Family villa with a large area. Predicted ROI - 17%. The concept of the complex includes: - System “safe home” - Management company with experience working with children - Play area for children in each villa - Children's menu and games room in the villa restaurant - Within walkin…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Villa dans un quartier cosy et calme. Rendement jusqu'à 15,8%. Villa avec de belles vues panoramiques sur les forêts verdoyantes et l'océan. Le complexe de villas est situé sur le terrain d'un club de golf, à seulement une minute de la magnifique plage de Dreamland. L'emplacement de la…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Pecatu, Indonésie
depuis
$265,709
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 130 m²
1 objet immobilier 1
Unique villa with ocean views. Villa with investment attractiveness, providing rental yield of 8-10% per year. Interior design and landscape design can be individual. There is a private pool on site. Advantages: lease term - 27 years + extension for 23 years, 5-year warranty on the …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$309,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Inf…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
First-class duplex houses with rooftop areas of 140 m2 and 165 m2. The houses are fully equipped with premium appliances, plumbing fixtures and other innovative components of the level of 5-star hotels TOWNHOUSE ULUWATU is a first-class residential complex of 10 houses, with breathtaking …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonésie
depuis
$400,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
The 5 STORIES residential complex is built of five villas located in the ideal area of ​​Pererenane, 800 meters from the beach. Modern 3-room villa with a spacious living area and kitchen with panoramic windows. The special feature of the villa is the spacious terrace next to the private …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文