tanjung skuie, Indonésie

À vendre : Villas Glamp de 3 chambres avec bail de 80 ans, présentation de la Glamp Villa sur l'île enchanteresse de Lombok. Son emplacement privilégié au sein de notre complexe, à deux pas de la piscine et de la plage, en fait un excellent choix pour une résidence. Des matériaux soigneuseme…