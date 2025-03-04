Maison de ville Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Appartements à Bali 75 m2 à partir de 150 000 $ • Rendement à partir de 10% • Offre limitée Desa Harmonis 2

📈 Principaux détails de la propriété

• Prix: à partir de 150 000 USD

• Superficie: 75 m2

• Format: Appartements pour le revenu de location et l'usage personnel

• Remise: 2026

• Structure de la propriété : bail

• Développeur de projet : Harmonisation du développement

📍 Lieu

• Le sud de Bali, l'une des zones les plus recherchées et en croissance rapide de l'île

• Proche des plages populaires et des destinations touristiques

• Accessibilité pratique des transports

• Développement des infrastructures de vie et de loisirs

• Flux touristique stable toute l'année

🏡 Avantages de l'appartement

• Taille optimale pour la location et la vie confortable

• Faible liquidité de revente

• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme

• Faible coût d'entretien

• Format universel pour une première propriété d'investissement à Bali

🏗 Concept du projet

• Desa Harmonis 2 — un complexe résidentiel de boutique moderne

• Mises en page fonctionnelles et architecture contemporaine

• Modèle de gestion de location disponible

• Situé dans une zone en développement avec un fort potentiel de croissance du capital

💼 Conditions d'achat

• Acompte de 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible

• Option de paiement complet avec réduction

🛡 Sécurité juridique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Structure transparente des transactions

• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

🏘 Autres options dans le complexe

• Appartements 75 m2 — à partir de 150 000 USD

• Appartements avec un rendement garanti de 10% — à partir de 160 000 USD

• Capacité de sélectionner un bien en fonction de la stratégie d'investissement et du budget

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.