Maison de ville Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Appartements à Bali 75 m2 à partir de 150 000 $ • Rendement à partir de 10% • Offre limitée Desa Harmonis 2
📈 Principaux détails de la propriété
• Prix: à partir de 150 000 USD
• Superficie: 75 m2
• Format: Appartements pour le revenu de location et l'usage personnel
• Remise: 2026
• Structure de la propriété : bail
• Développeur de projet : Harmonisation du développement
📍 Lieu
• Le sud de Bali, l'une des zones les plus recherchées et en croissance rapide de l'île
• Proche des plages populaires et des destinations touristiques
• Accessibilité pratique des transports
• Développement des infrastructures de vie et de loisirs
• Flux touristique stable toute l'année
🏡 Avantages de l'appartement
• Taille optimale pour la location et la vie confortable
• Faible liquidité de revente
• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme
• Faible coût d'entretien
• Format universel pour une première propriété d'investissement à Bali
🏗 Concept du projet
• Desa Harmonis 2 — un complexe résidentiel de boutique moderne
• Mises en page fonctionnelles et architecture contemporaine
• Modèle de gestion de location disponible
• Situé dans une zone en développement avec un fort potentiel de croissance du capital
💼 Conditions d'achat
• Acompte de 30%
• Plan de montage du développeur pendant la construction
• Calendrier de paiement flexible
• Option de paiement complet avec réduction
🛡 Sécurité juridique
• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande
• Structure transparente des transactions
• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés
• Transaction soutenue par un courtier immobilier international
🏘 Autres options dans le complexe
• Appartements 75 m2 — à partir de 150 000 USD
• Appartements avec un rendement garanti de 10% — à partir de 160 000 USD
• Capacité de sélectionner un bien en fonction de la stratégie d'investissement et du budget
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.