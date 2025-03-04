  1. Realting.com
Maison de ville Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Pecatu, Indonésie
depuis
$150,000
depuis
$2,000/m²
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15 1
ID: 33301
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements à Bali 75 m2 à partir de 150 000 $ • Rendement à partir de 10% • Offre limitée Desa Harmonis 2

📈 Principaux détails de la propriété

• Prix: à partir de 150 000 USD

• Superficie: 75 m2

• Format: Appartements pour le revenu de location et l'usage personnel

• Remise: 2026

• Structure de la propriété : bail

• Développeur de projet : Harmonisation du développement

📍 Lieu

• Le sud de Bali, l'une des zones les plus recherchées et en croissance rapide de l'île

• Proche des plages populaires et des destinations touristiques

• Accessibilité pratique des transports

• Développement des infrastructures de vie et de loisirs

• Flux touristique stable toute l'année

🏡 Avantages de l'appartement

• Taille optimale pour la location et la vie confortable

• Faible liquidité de revente

• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme

• Faible coût d'entretien

• Format universel pour une première propriété d'investissement à Bali

🏗 Concept du projet

• Desa Harmonis 2 — un complexe résidentiel de boutique moderne

• Mises en page fonctionnelles et architecture contemporaine

• Modèle de gestion de location disponible

• Situé dans une zone en développement avec un fort potentiel de croissance du capital

💼 Conditions d'achat

• Acompte de 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible

• Option de paiement complet avec réduction

🛡 Sécurité juridique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Structure transparente des transactions

• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

🏘 Autres options dans le complexe

• Appartements 75 m2 — à partir de 150 000 USD

• Appartements avec un rendement garanti de 10% — à partir de 160 000 USD

• Capacité de sélectionner un bien en fonction de la stratégie d'investissement et du budget

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Localisation sur la carte

Pecatu, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de maison de ville Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

