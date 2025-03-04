Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Investissement Villa 2BD à Black Sands Oasis, Bali

Rendement 13 % par année 7,7 ans 7,7 ans Format familial + croissance du capital Nuanu, Bali

📈 Mesures d'investissement

• Prix: 249 700 USD

• Superficie: 104,6 m2

• Format: 2 chambres Villa privée

• Montant estimatif des loyers : environ 32 000 dollars par an (scénario réaliste)

• Période de remboursement : 7,7 ans

• Fin du projet : 2028

• Structure de propriété : Locataire de 25 à 30 ans

📍 Emplacement et demande

• Nuanu est le plus grand pôle culturel et technologique de Bali avec un développement planifié

• Accès aux océans – environ 3 minutes

• Canggu – environ 20 minutes

• À distance de marche des écoles internationales, des centres SPA, des salles de fitness, des restaurants et des espaces artistiques

• Forte demande des familles et des résidents de longue durée

🏡 Avantages de la villa

• Aménagement familial complet avec deux chambres

• Taux de location moyen plus élevé que pour les studios et les unités 1BD

• Convient aux clients de location et de réinstallation à long terme

• L'offre limitée de villas 2BD augmente la liquidité

• Convient à la fois à la vie personnelle et au revenu passif

🏨 Modèle d'investissement

• Gestion professionnelle des biens

• Programme de location centralisé sans participation du propriétaire

• Efficacité pour les locations à court terme et à moyen terme

• Stratégie équilibrée entre le taux d'occupation et le prix de location

🏗 Concept du projet

• Sands noirs Oasis est un cluster résidentiel moderne conçu dans le style modernisme du désert

• Plafonds hauts, vitrage panoramique, matériaux naturels

• Architecture minimaliste avec développement privé à faible densité

• Accès à 35 infrastructures dans la ville de Nuanu

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur: 70% pendant la construction

• Calendrier des paiements trimestriels sans financement bancaire

🛡 Sécurité juridique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

• Le format de bail est une pratique standard et sécurisée pour les investisseurs étrangers à Bali

🏘 Autres options d'achat dans le complexe

• Studios — à partir de 120 000 USD

• Villas 1BD — à partir de 185 000 USD

• Villas 2BD - à partir de 249 700 USD

• Villas 3BD à partir de 350 000 USD

• Villas de piscine Premium sur demande

• Capacité de choisir un format de propriété basé sur le budget d'investissement et la stratégie de revenu

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.