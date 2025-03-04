Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Investissement Villa 2BD à Black Sands Oasis, Bali
Rendement 13 % par année 7,7 ans 7,7 ans Format familial + croissance du capital Nuanu, Bali
📈 Mesures d'investissement
• Prix: 249 700 USD
• Superficie: 104,6 m2
• Format: 2 chambres Villa privée
• Montant estimatif des loyers : environ 32 000 dollars par an (scénario réaliste)
• Période de remboursement : 7,7 ans
• Fin du projet : 2028
• Structure de propriété : Locataire de 25 à 30 ans
📍 Emplacement et demande
• Nuanu est le plus grand pôle culturel et technologique de Bali avec un développement planifié
• Accès aux océans – environ 3 minutes
• Canggu – environ 20 minutes
• À distance de marche des écoles internationales, des centres SPA, des salles de fitness, des restaurants et des espaces artistiques
• Forte demande des familles et des résidents de longue durée
🏡 Avantages de la villa
• Aménagement familial complet avec deux chambres
• Taux de location moyen plus élevé que pour les studios et les unités 1BD
• Convient aux clients de location et de réinstallation à long terme
• L'offre limitée de villas 2BD augmente la liquidité
• Convient à la fois à la vie personnelle et au revenu passif
🏨 Modèle d'investissement
• Gestion professionnelle des biens
• Programme de location centralisé sans participation du propriétaire
• Efficacité pour les locations à court terme et à moyen terme
• Stratégie équilibrée entre le taux d'occupation et le prix de location
🏗 Concept du projet
• Sands noirs Oasis est un cluster résidentiel moderne conçu dans le style modernisme du désert
• Plafonds hauts, vitrage panoramique, matériaux naturels
• Architecture minimaliste avec développement privé à faible densité
• Accès à 35 infrastructures dans la ville de Nuanu
💼 Conditions d'achat
• Acompte : 30%
• Plan de montage du développeur: 70% pendant la construction
• Calendrier des paiements trimestriels sans financement bancaire
🛡 Sécurité juridique
• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande
• Transaction soutenue par un courtier immobilier international
• Le format de bail est une pratique standard et sécurisée pour les investisseurs étrangers à Bali
🏘 Autres options d'achat dans le complexe
• Studios — à partir de 120 000 USD
• Villas 1BD — à partir de 185 000 USD
• Villas 2BD - à partir de 249 700 USD
• Villas 3BD à partir de 350 000 USD
• Villas de piscine Premium sur demande
• Capacité de choisir un format de propriété basé sur le budget d'investissement et la stratégie de revenu
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.