  Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Beraban, Indonésie
depuis
$249,700
depuis
$2,387/m²
BTC
2.9701318
ETH
155.6773057
USDT
246 874.5211059
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17 1
ID: 33255
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Village
    Beraban

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

📊 Investissement Villa 2BD à Black Sands Oasis, Bali

Rendement 13 % par année 7,7 ans 7,7 ans Format familial + croissance du capital Nuanu, Bali

📈 Mesures d'investissement

• Prix: 249 700 USD

• Superficie: 104,6 m2

• Format: 2 chambres Villa privée

• Montant estimatif des loyers : environ 32 000 dollars par an (scénario réaliste)

• Période de remboursement : 7,7 ans

• Fin du projet : 2028

• Structure de propriété : Locataire de 25 à 30 ans

📍 Emplacement et demande

• Nuanu est le plus grand pôle culturel et technologique de Bali avec un développement planifié

• Accès aux océans – environ 3 minutes

• Canggu – environ 20 minutes

• À distance de marche des écoles internationales, des centres SPA, des salles de fitness, des restaurants et des espaces artistiques

• Forte demande des familles et des résidents de longue durée

🏡 Avantages de la villa

• Aménagement familial complet avec deux chambres

• Taux de location moyen plus élevé que pour les studios et les unités 1BD

• Convient aux clients de location et de réinstallation à long terme

• L'offre limitée de villas 2BD augmente la liquidité

• Convient à la fois à la vie personnelle et au revenu passif

🏨 Modèle d'investissement

• Gestion professionnelle des biens

• Programme de location centralisé sans participation du propriétaire

• Efficacité pour les locations à court terme et à moyen terme

• Stratégie équilibrée entre le taux d'occupation et le prix de location

🏗 Concept du projet

• Sands noirs Oasis est un cluster résidentiel moderne conçu dans le style modernisme du désert

• Plafonds hauts, vitrage panoramique, matériaux naturels

• Architecture minimaliste avec développement privé à faible densité

• Accès à 35 infrastructures dans la ville de Nuanu

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur: 70% pendant la construction

• Calendrier des paiements trimestriels sans financement bancaire

🛡 Sécurité juridique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

• Le format de bail est une pratique standard et sécurisée pour les investisseurs étrangers à Bali

🏘 Autres options d'achat dans le complexe

• Studios — à partir de 120 000 USD

• Villas 1BD — à partir de 185 000 USD

• Villas 2BD - à partir de 249 700 USD

• Villas 3BD à partir de 350 000 USD

• Villas de piscine Premium sur demande

• Capacité de choisir un format de propriété basé sur le budget d'investissement et la stratégie de revenu

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Localisation sur la carte

Beraban, Indonésie
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonésie
depuis
$249,700
