Maisons neuves en Kuta, Indonésie

Villa SUOM
Seminyak, Indonésie
depuis
$260,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 71–154 m²
Villas in a popular tourist destination in Bali in the Canggu area. Villas with a studio layout with one or two bedrooms (80.7 - 154.1) with full finishing and turnkey furniture according to the design project. With large panoramic windows. The villas have a terrace with a swimming poo…
Apartment 1 chambre
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Legian, Indonésie
depuis
$400,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
The 5 STORIES residential complex is built of five villas located in the ideal area of ​​Pererenane, 800 meters from the beach. Modern 3-room villa with a spacious living area and kitchen with panoramic windows. The special feature of the villa is the spacious terrace next to the private …
