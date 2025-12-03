  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Kuta Selatan, Indonésie

Nusa Dua
9
Jimbaran
1
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$168,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Afficher tout Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Afficher tout Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonésie
depuis
$357,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Agence
Baliray
John TaylorJohn Taylor
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Afficher tout Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonésie
depuis
$300,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Afficher tout Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre dans le complexe U Villas PandawaTranches: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous portons à votre attention un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Afficher tout Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonésie
depuis
$214,327
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 57–192 m²
2 objets immobiliers 2
Villa avec piscine privée. Villa moderne dans le quartier populaire de Bingin. La villa peut avoir un aménagement intérieur et paysager individuel. Paiement - 100%. Les deux villas sont situées l'une à côté de l'autre et ont une porte donnant sur la cour entre elles, peuvent être ut…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Afficher tout Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonésie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 117–159 m²
2 objets immobiliers 2
Villa à 80 mètres de la plage.Avantages: rendement jusqu'à 15% par an.Installations:- Piscine avec hydromassage;- Oui. Le système de maison intelligente;- Théâtre domestique;- Armoire à vin;- Entreposage.- Machine à laver;- Appareils électroménagers et analogues Bosch;- Plomberie Grohe, Vill…
Agence
DDA Real Estate
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Afficher tout Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonésie
depuis
$420,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 200–300 m²
2 objets immobiliers 2
Villa haut de gamme pour la vie et l'investissement à long terme.Le rendement de location est jusqu'à 15% par an.Villa entièrement terminée sur une base clé en main. Piscine propre entourée d'une belle nature. Les avantages de l'acquisition sont l'augmentation de la valeur après la construct…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Afficher tout Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonésie
depuis
$545,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Afficher tout Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$188,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 50–87 m²
15 objets immobiliers 15
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Afficher tout Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Surface 34–140 m²
5 objets immobiliers 5
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Afficher tout Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 97–125 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Afficher tout Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonésie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Agence
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Afficher tout Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025

Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villa à deux minutes de la plage.Le ROI prévu est de 17 %.Paiement: 30% + plan de versements pour 7 paiements de 10% chacun.Paiements sans intérêts pendant 12 mois.Le choix idéal pour les investissements à haut rendement!La décoration intérieure et le mobilier sont inclus dans le prix.Près d…
Agence
DDA Real Estate
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonésie
depuis
$259,000
L'année de construction 2023
Sky Stars Ocean View est un complexe moderne de villa de luxe qui est populaire auprès des touristes à revenu élevé. Nous construisons des villas modernes avec une décoration en marbre chère et de haute qualité, des matériaux de finition fiables, des meubles coûteux et confortables. Chaque …
Développeur
Samahita Group
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 116 m²
1 objet immobilier 1
Villa avec vue sur l'océan pour investissement ou résidence permanente sur la belle île de Bali. Le rendement moyen du marché est de 15 %. Rendement locatif jusqu'à 22 %. Villa entièrement meublée avec commodités dans le quartier de Bukit. Conditions de paiement : 30 % + acomptes po…
Agence
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Afficher tout Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonésie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa 100 meters from Jimbaran beach. ROI - 13.3%. Payback in 7.5 years. The architecture of the villa is thought out to the smallest detail for a comfortable stay. The villa is also fully furnished with a bathroom in each bedroom and a private pool. In parallel with the constructio…
Agence
DDA Real Estate
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Afficher tout Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
3 objets immobiliers 3
Une occasion unique d'acheter une villa dans le prestigieux complexe Melasti Dream Residence à Bali!Informations générales:- Lieu: Bali, Bukit, région de Melasti- Nombre de villas: 63- Rentabilité (ROI): 17%- Rendement locatif : 25-30%Description des villas:Chaque villa Melasti Dream Residen…
Développeur
LOYO & BONDAR
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Afficher tout Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Premium townhouse close to the ocean with beautiful sunset views. The rental price increases by 10—15% every year. Townhouse with a comfortable layout, private pool and terrace. High ceilings of 3.6 meters create a feeling of unique space. Furniture, equipped kitchen, built-in storage, lan…
Agence
DDA Real Estate
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Afficher tout Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonésie
depuis
$230,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre à U Villas PandawaPlan d'installation: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non …
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Afficher tout Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Afficher tout Villa
Villa
Pecatu, Indonésie
depuis
$265,709
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 130 m²
1 objet immobilier 1
Unique villa with ocean views. Villa with investment attractiveness, providing rental yield of 8-10% per year. Interior design and landscape design can be individual. There is a private pool on site. Advantages: lease term - 27 years + extension for 23 years, 5-year warranty on the …
Agence
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Afficher tout Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonésie
depuis
$360,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa exclusive à Bali est un investissement idéal avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!Installations disponibles !Mobilier complet !Villa moderne de 3 chambres Onsider dans la zone prestigieuse d'Uluvatu n'est pas seulement une maison, mais un investissement rentable avec une liquidi…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Afficher tout Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Afficher tout Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonésie
depuis
$303,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas de luxe à Bali (Uluvatu) - un investissement dans des vacances paradisiaques et un revenu stable!Mobilier complet !Versements flexibles !Coût croissant de 10-15% par an!Le projet Dreamland propose des villas élégantes de 1 à 3 chambres avec piscines privées, fenêtres panoramiques et a…
Agence
DDA Real Estate
