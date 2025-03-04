Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!
Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.
Le complexe comprend:
Collaboration avec la galerie d'art contemporain de Singapour - MayinArt (peintures dans chaque salle)
Aménagement des villas de type 1:
Aménagement des villas de type 2:
Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.
Augmentation de la rentabilité de la marque: 14% - 18% par an. Selon STR et Colliers, par rapport aux propriétés privées, les hôtels de marque montrent:
Une entreprise qui n'exige aucune participation au processus!
Il y aura une application mobile où les investisseurs pourront voir l'occupation et la rentabilité en ligne!
Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.
Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2028.
Infrastructure:
Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe