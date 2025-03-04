Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.

La proximité de l'océan et l'accès pratique aux grandes infrastructures rendent ce projet souhaitable sur le marché immobilier.

Notre complexe fera partie d'une grande chaîne hôtelière internationale Ramada Encore.

Prix:

Villa de 1 chambre - 80 m2 à partir de 210,000 USD

Villa de 2 chambres - 138 m2 à partir de 253,000 USD



Louer 50 ans + renouvellement de la priorité.

Pour les investisseurs:

Révente: Gagnez jusqu'à 30% de bénéfice

Loyer: assurer un revenu stable jusqu'à 18%

Plan de paiement

Acompte 25%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

2 piscines avec vue sur l'océan

Centre SPA

2 restaurants et un bar

Zones piétonnes

Région du gril

Cinéma

Camp éducatif pour enfants

Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.