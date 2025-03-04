  1. Realting.com
  Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonésie
depuis
$210,000
10
ID: 27558
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Village
    Bukit

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.

La proximité de l'océan et l'accès pratique aux grandes infrastructures rendent ce projet souhaitable sur le marché immobilier.

Notre complexe fera partie d'une grande chaîne hôtelière internationale Ramada Encore.

Prix:

  • Villa de 1 chambre - 80 m2 à partir de 210,000 USD
  • Villa de 2 chambres - 138 m2 à partir de 253,000 USD


Louer 50 ans + renouvellement de la priorité.

Pour les investisseurs:

  • Révente: Gagnez jusqu'à 30% de bénéfice
  • Loyer: assurer un revenu stable jusqu'à 18%

Plan de paiement

  • Acompte 25%
  • Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • 2 piscines avec vue sur l'océan
  • Centre SPA
  • 2 restaurants et un bar
  • Zones piétonnes
  • Région du gril
  • Cinéma
  • Camp éducatif pour enfants
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Bukit, Indonésie

Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
depuis
$210,000
