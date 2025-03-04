Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.
D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.
Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une vue panoramique sur l'océan à 270°. Même avec de nouveaux développements, l'emplacement élevé assurera une vue complètement dégagée.
La Smart Villa est une tendance qui balaye actuellement le marché de Bali et qui commence à apparaître dans d'autres lieux de choix. C'est une solution brillante : vous obtenez l'intimité d'une villa au prix d'un appartement.
La Smart Villa est un logement indépendant d'une chambre avec un espace privé, une terrasse privée et une piscine.
Plan de paiement
Date d'achèvement : Q2 2028.
Informations légales:
Types de villas:
Prestations complexes: