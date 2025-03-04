  1. Realting.com
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Benoa, Indonésie
depuis
$105,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
ID: 32949
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 015320
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 28/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa
  • Ville
    Nusa Dua

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.

D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.

Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une vue panoramique sur l'océan à 270°. Même avec de nouveaux développements, l'emplacement élevé assurera une vue complètement dégagée.

La Smart Villa est une tendance qui balaye actuellement le marché de Bali et qui commence à apparaître dans d'autres lieux de choix. C'est une solution brillante : vous obtenez l'intimité d'une villa au prix d'un appartement.

La Smart Villa est un logement indépendant d'une chambre avec un espace privé, une terrasse privée et une piscine.

Plan de paiement

  • Acompte 30%
  • Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

Date d'achèvement : Q2 2028.

Informations légales:

  • Couleur de la terre - rose
  • Locataire - 27 ans + renouvellement de la priorité

Types de villas:

  • Villas intelligentes avec piscine - 34 m2 + 14 m2 cour
  • Villas 1BR - 70 m2
  • Villas 1BR + toit - 75 m2
  • Villas 2BR - 100 m2
  • Villas 3BR + toit - 140 m2

Prestations complexes:

  • 4 restaurants avec toits et vue sur l'océan
  • 2 bars
  • Les tribunaux de Padel
  • SPA et centre de fitness (1 500 m2)
  • Espace barbecue
  • Espace de coworking pour 100 personnes
  • Magasins
  • Club éducatif pour enfants de 2 à 14 ans (1 200 m2)

Benoa, Indonésie

