Maisons neuves en Buleleng, Indonésie

Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$399,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa loin du bruit, dans un endroit calme. Villa dans la zone populaire en développement de la Melastie, où le taux d'occupation moyen de villas de 3 chambres avec location quotidienne est de 67,8%. 3 chambres sont le segment le plus populaire en location. La forte demande de villas de 2-4 …
Agence
DDA Real Estate
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonésie
depuis
$438,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa à quelques minutes de l'océan. Villa dans un quartier populaire avec une forte demande de location. 2-3 chambres sont le segment le plus recherché en location. Villa avec un design moderne et est entièrement prêt pour l'occupation. Toutes les commodités, y compris les meubles de haute …
Agence
DDA Real Estate
OneOne
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Investir dans un projet unique à Bali qui allie service premium et harmonie avec la nature !Installations disponibles !Retour garanti de 10% par an!Équipements: restaurants, bars, coworking, spa, complexe de piscine, Internet haut débit, centre de fitness, zones de loisirs confortables, cent…
Agence
DDA Real Estate
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonésie
depuis
$449,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Une superbe villa avec un emplacement unique. ROI - 11 pour cent. La villa est idéale pour la résidence permanente et l'investissement. Jusqu'à 8 mois de versements sont disponibles. Villa dans un village calme gardé. Le complexe est situé sur le territoire du plus grand club de golf. Villa …
Agence
DDA Real Estate
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonésie
depuis
$399,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Appartements au coeur de Bali. Croissance immobilière dans la région, garantie de rendement élevé. Location demandée. Appartement avec mobilier entièrement équipé. Infrastructure et installations développées: des cafés originaux aux spas - tout cela est à distance de marche. Vous n'avez pas …
Agence
DDA Real Estate
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Villa dans un quartier cosy et calme. Rendement jusqu'à 15,8%. Villa avec de belles vues panoramiques sur les forêts verdoyantes et l'océan. Le complexe de villas est situé sur le terrain d'un club de golf, à seulement une minute de la magnifique plage de Dreamland. L'emplacement de la…
Agence
DDA Real Estate
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa pour investissement avec vue sur la jungle et la rivière Rendement de location: jusqu'à 14,6% par an avec une charge de 80% Villa avec l'architecture balinaise. Hauts plafonds, piscine, coin salon. Date de livraison: Janvier 2025 UBUD VIEW VILLAGE villas sont situés à Pejeng (Pedzheng)…
Agence
DDA Real Estate
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Indonésie
depuis
$230,321
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa de luxe d'un promoteur fiable. La villa est située à 600 mètres de la mer. Chaque villa NYANG NYANG RESIDENCE dispose d'une piscine privée et d'une terrasse spacieuse où les résidents peuvent se détendre, profiter du soleil et de l'intimité. Cela crée des conditions idéales pour la d…
Agence
DDA Real Estate
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonésie
depuis
$210,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Villas dans le complexe Pandawa Hills Villas avec un paysage naturel unique sur l'océan. ROI de la location d'appartement par an : 14,3 % Paiement 30% + acomptes pour 7 versements de 10%. Date d'échéance : février 2026. Principales caractéristiques : - Paysage unique ; - Restaurant - Ciné…
Agence
DDA Real Estate
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$315,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa confortable avec jardin et piscine. ROI 16,45% - retour sur investissement 6,5 ans. Taux d'occupation de 85% sur le quartier. Plan de versement sans intérêt. AZORA VILLAS est située dans un endroit calme et tranquille à Bali, dans le quartier le plus recherché de Canggu. A seuleme…
Agence
DDA Real Estate
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonésie
depuis
$700,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 235–310 m²
2 objets immobiliers 2
Spacious villa with turnkey finishing. Investment attractiveness in Bali: ROI 11-20% (310 sq. m). ROI 8-14%. (260 sq.) ROI 13-24% (332 sq.) Villa with modern interior design. Each bedroom has its own bathroom. On-site amenities: - Lounge area with swimming pool; - Garden; - Manag…
Agence
DDA Real Estate
