Villa U Villas 2

Kutuh, Indonésie
depuis
$230,000
05/11/2025
$230,000
28/03/2025
$290,000
10/12/2024
$250,000
29/05/2024
$220,000
;
24
ID: 19845
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Villas de luxe à vendre à U Villas Pandawa
Plan d'installation: jusqu'à 12 mois
Livraison: décembre 2024
ROI: 17%

1. Exposé succinct:

Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non touristique avec une vue imprenable sur l'océan, à côté de l'élite Nusa Dua, entouré par des hôtels de luxe et les meilleures plages de l'île. La nouvelle autoroute à quatre voies de l'aéroport à la péninsule offre un accès pratique.

2. Caractéristiques des villas:

- Grandes parcelles avec piscines privées, entourées de végétation luxuriante
- Finitions design et ameublement complet
- LOYO Concept de détente avec service de concierge personnel, zones de yoga, SPA sur place, dîners romantiques et excursions

3. Paramètres de la villa:

- Surface de la maison: 102 m2
- Surface du terrain: 111 m2
- Deux étages
- Cuisine: 13,6 m2
- Salon: 20,5 m2
- Chambres: 16,4 m2 et 15,5 m2
- Salle de bains et deux douches
- Des balcons spacieux

4. Avantages:

- Rendement locatif élevé : 25-30%
- Soutien juridique complet de la transaction
- Élaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'installation après achèvement
- Consultations sur l'ouverture d'une entreprise, le compte courant et l'obtention de visas de travail

5. Processus d'achat:

- Sélection et réservation d'une villa
- Vérification des documents (due diligence)
- Signature d'un contrat de bail foncier
- Paiement d'un acompte de 30%
- Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction
- Livraison de l'objet
- Gestion des installations
- Distribution des bénéfices

3% de réduction si payé en totalité à la fois!

Localisation sur la carte

