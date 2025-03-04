Villa U Villas 2

Villas de luxe à vendre à U Villas Pandawa
Plan d'installation: jusqu'à 12 mois
Livraison: décembre 2024
ROI: 17%
1. Exposé succinct:
Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non touristique avec une vue imprenable sur l'océan, à côté de l'élite Nusa Dua, entouré par des hôtels de luxe et les meilleures plages de l'île. La nouvelle autoroute à quatre voies de l'aéroport à la péninsule offre un accès pratique.
2. Caractéristiques des villas:
- Grandes parcelles avec piscines privées, entourées de végétation luxuriante
- Finitions design et ameublement complet
- LOYO Concept de détente avec service de concierge personnel, zones de yoga, SPA sur place, dîners romantiques et excursions
3. Paramètres de la villa:
- Surface de la maison: 102 m2
- Surface du terrain: 111 m2
- Deux étages
- Cuisine: 13,6 m2
- Salon: 20,5 m2
- Chambres: 16,4 m2 et 15,5 m2
- Salle de bains et deux douches
- Des balcons spacieux
4. Avantages:
- Rendement locatif élevé : 25-30%
- Soutien juridique complet de la transaction
- Élaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'installation après achèvement
- Consultations sur l'ouverture d'une entreprise, le compte courant et l'obtention de visas de travail
5. Processus d'achat:
- Sélection et réservation d'une villa
- Vérification des documents (due diligence)
- Signature d'un contrat de bail foncier
- Paiement d'un acompte de 30%
- Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction
- Livraison de l'objet
- Gestion des installations
- Distribution des bénéfices
3% de réduction si payé en totalité à la fois!