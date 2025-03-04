Villa U Villas 2

Villas de luxe à vendre à U Villas Pandawa

Plan d'installation: jusqu'à 12 mois

Livraison: décembre 2024

ROI: 17%

1. Exposé succinct:

Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non touristique avec une vue imprenable sur l'océan, à côté de l'élite Nusa Dua, entouré par des hôtels de luxe et les meilleures plages de l'île. La nouvelle autoroute à quatre voies de l'aéroport à la péninsule offre un accès pratique.

2. Caractéristiques des villas:

- Grandes parcelles avec piscines privées, entourées de végétation luxuriante

- Finitions design et ameublement complet

- LOYO Concept de détente avec service de concierge personnel, zones de yoga, SPA sur place, dîners romantiques et excursions

3. Paramètres de la villa:

- Surface de la maison: 102 m2

- Surface du terrain: 111 m2

- Deux étages

- Cuisine: 13,6 m2

- Salon: 20,5 m2

- Chambres: 16,4 m2 et 15,5 m2

- Salle de bains et deux douches

- Des balcons spacieux

4. Avantages:

- Rendement locatif élevé : 25-30%

- Soutien juridique complet de la transaction

- Élaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'installation après achèvement

- Consultations sur l'ouverture d'une entreprise, le compte courant et l'obtention de visas de travail

5. Processus d'achat:

- Sélection et réservation d'une villa

- Vérification des documents (due diligence)

- Signature d'un contrat de bail foncier

- Paiement d'un acompte de 30%

- Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

- Livraison de l'objet

- Gestion des installations

- Distribution des bénéfices

3% de réduction si payé en totalité à la fois!