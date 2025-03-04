  1. Realting.com
  Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
13
ID: 27561
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.

Avantages financiers:

  • Rendement annuel - de USD 37 059
  • Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333
  • ROI - 15,1%
  • Capitalisation - 22,3%

La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.

Un complexe unique de 16 villas de caractère tropical, dans l'un des coins les plus prestigieux de Bali.

Ubud - cette partie de l'île combine harmonieusement des paysages naturels, des infrastructures développées et un accès pratique aux principales attractions de Bali.

  • Nombre de chambres: 1, 2
  • Superficie: 63 m2 à 116 m2
  • Ameublement: entièrement meublé

Villa d'une chambre 63 m2 - 140,000 USD
Villa de deux chambres 116 m2 - 240,000 USD

Acompte - 30%
Pas d'intérêts jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Piscine à débordement
  • Restaurant avec menu sain
  • ESP
  • Jacuzzi avec cascade
  • Espace yoga
  • Cinéma et patio extérieur
  • Service de conciergerie
  • Sécurité 24/7

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie

