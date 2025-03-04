Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.

Avantages financiers:

Rendement annuel - de USD 37 059

Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333

ROI - 15,1%

Capitalisation - 22,3%

La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.

Un complexe unique de 16 villas de caractère tropical, dans l'un des coins les plus prestigieux de Bali.

Ubud - cette partie de l'île combine harmonieusement des paysages naturels, des infrastructures développées et un accès pratique aux principales attractions de Bali.

Nombre de chambres: 1, 2

Superficie: 63 m2 à 116 m2

Ameublement: entièrement meublé

Villa d'une chambre 63 m2 - 140,000 USD

Villa de deux chambres 116 m2 - 240,000 USD

Acompte - 30%

Pas d'intérêts jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure: