Villa Onsider

Pecatu, Indonésie
depuis
$360,000

19
ID: 27377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villa exclusive à Bali est un investissement idéal avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!
Installations disponibles !
Mobilier complet !

Villa moderne de 3 chambres Onsider dans la zone prestigieuse d'Uluvatu n'est pas seulement une maison, mais un investissement rentable avec une liquidité élevée. Chambres spacieuses, piscine privée et design élégant le rendent attrayant pour la vie et la location.

Avantages clés: piscine privée + terrasse avec espace barbecue (~41 m2), terrasse rofttop avec vue panoramique, air conditionné, électroménager, TV satellite, vidéosurveillance 24/7, parking.

Lieu:
2-6 minutes à pied des principales plages: Bingin, Dreamland, Padang Padang;
- à proximité des cafés, restaurants, SPA, studio de fitness (2-10 minutes);
Golf club New Kuta – 11 minutes, supermarchés, écoles, cliniques.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pecatu, Indonésie

