Villa Onsider

Villa exclusive à Bali est un investissement idéal avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!

Installations disponibles !

Mobilier complet !

Villa moderne de 3 chambres Onsider dans la zone prestigieuse d'Uluvatu n'est pas seulement une maison, mais un investissement rentable avec une liquidité élevée. Chambres spacieuses, piscine privée et design élégant le rendent attrayant pour la vie et la location.

Avantages clés: piscine privée + terrasse avec espace barbecue (~41 m2), terrasse rofttop avec vue panoramique, air conditionné, électroménager, TV satellite, vidéosurveillance 24/7, parking.

Lieu:

2-6 minutes à pied des principales plages: Bingin, Dreamland, Padang Padang;

- à proximité des cafés, restaurants, SPA, studio de fitness (2-10 minutes);

Golf club New Kuta – 11 minutes, supermarchés, écoles, cliniques.

* Le coût peut varier selon le cours.