Villa Jungle Flower Villas

Jungle Flower Villas est un complexe unique de 10 villas situé au cœur de Bali, Ubud. Ce centre culturel et spirituel de l'île est connu pour sa beauté naturelle et son atmosphère tranquille. Les villas sont entourées de jungle et entourées de verdure, créant un sentiment d'intimité totale et d'harmonie avec la nature.

1. Villas:

- Villas d'une chambre d'une superficie de 87 m² sur un terrain de 135 m² avec piscine privée, mini-jardin et salle de bain pour invités. Le prix commence à $185 000

- Des villas doubles de 158 m² sur un terrain de 200 m² avec de grandes cuisines Open Space, un mini jardin et deux salles de bains. Le prix commence à $275 000

2. Concepts vivants:

Famille+:

- Les villas sont idéales pour les familles avec enfants

- Chaque villa dispose d'une aire de jeux, d'un système de sécurité pour enfants, d'un menu pour enfants dans le restaurant et de services de garde d'enfants et d'animateurs

- Un jardin d'enfants et une école sont accessibles à pied

Loyo Détends-toi:

- Pour une escapade romantique, un entraînement de yoga personnel, un SPA à la villa, des dîners romantiques et des excursions guidées sont proposés

3. Infrastructure:

- Propre restaurant avec salle de jeux pour enfants

- Société de gestion avec expérience de travail avec des enfants

- Des espaces équipés pour des cours de yoga et un service de conciergerie personnel

4. Avantages:

- Possibilité de versements jusqu'à 12 mois

- Potentiel de rentabilité élevé de la location d'une villa (ROI 17-21 %)

- Support juridique complet, décoration intérieure et ameublement, élaboration d'un plan d'affaires et supervision technique de la construction

- Jungle Flower Villas offre une combinaison unique de confort, de confort et de beauté naturelle, ce qui en fait un choix idéal pour les vacances en famille et les escapades romantiques