  2. Indonésie
  3. North Kuta
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en North Kuta, Indonésie

Canggu
16
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonésie
depuis
$570,000
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!Rendement élevé: 8-12% par an!Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Villas privées avec vue sur l'océan!Changu est la zone la plus re…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$309,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Inf…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonésie
depuis
$620,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 263 m²
1 objet immobilier 1
Appartements avec un emplacement haut à proximité de l'océan.Prévisions de remboursement — 30 % après la construction. La propriété est idéale pour la résidence permanente et l'investissement.Acompte — 10%. Paiement égal sur 12 mois.Les appartements comprennent des finitions design et des me…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
VillaPremière ligne dans l'océanBassin océanique3 chambresVue panoramiqueDomaine:Bâtiment - 213 m2Prix: 290 000Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.Frais généraux et impôts:Frais de notaire 1% (partagé avec l'acheteur 50/5…
Agence
Baliray
Maison de ville
Maison de ville
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$210,000
Nombre d'étages 2
Surface 75–105 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe SWOI LOFT UMALAS de 40 maisons de ville haut de gamme avec une excellente infrastructure interne et un accès facile à tous les principaux sites de Bali. Maisons de ville - de 75 à 108 m². Avec une vue entièrement équipée (mobilier, cuisine intégrée, électroménager, plomberie, décor…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 124 m²
1 objet immobilier 1
Superbe villa surplombant la jungle et les rizières.Des versements sans intérêt allant jusqu'à 19 % sont disponibles. Rentabilité de la location - 20%.La villa est entièrement meublée et dispose de finitions design. Emplacement unique entouré par la nature. Ici vous pouvez vous immerger dans…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$289,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 41–193 m²
4 objets immobiliers 4
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Infinity p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonésie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse  Pool 2 bedrooms Developed infrastructure of the complex  Smart home system Area: Buildings- 76 m² Land - 50 m² Price: 225,000 $ (2,960 $ per m² ) Income from renting: Loading - 85% Revenue per day taking into account the loading of the object per year-…
Agence
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 200 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
Canggu, Indonésie
depuis
$575,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa 2 Floors in the villa 3 bedrooms Pool Room room Ruftop Area: Land - 237 m² Building - 280,15 m² Price: 575,000 $ (2,053 $ per m² ) Income from renting a villa: Loading - 85% Revenue per day taking into account the fullness of the object - 390 $ ( 120,997 …
Agence
Baliray
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
XO Projet I Canggu villas et appartements à vendre à Changu, BaliVillas et appartements de luxe sont à vendre dans le complexe unique XO Projet I Canggu, situé sur la rue la plus touristique de Changu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre des événements…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$575,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 280–348 m²
4 objets immobiliers 4
Développeur
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40–337 m²
7 objets immobiliers 7
Villa ultra moderne dans un nouveau complexe donnant sur l'océan. Une excellente option d'investissement avec un rendement locatif élevé (ROI 15-18%).La villa est conçue pour un séjour permanent confortable avec une finition complète clé en main. Système moderne de la maison intelligente. Le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartment 2 chambres
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$595,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 263–358 m²
4 objets immobiliers 4
The Aquamarine 1 villa complex consists of 17 spacious 3-4 bedroom villas and is located in the heart of tourist life, the ultra-popular area of ​​Canggu, Bali. The villas are located in a closed area, under 24-hour security. The distance to the ocean is only 2 minutes by transport or 7 min…
Développeur
BREIG Property
Maison de ville Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$260,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Townhouse Private pool 2 cabinets 2 bedrooms View of green landscapes Area: Building - 112 m² Price: $260,000 ($2,321 per m2) Rental income: Revenue per day: $166.8 Loading - 90% Revenue per day taking into account the loading of the facility - $150 Revenue per year taking into accoun…
Agence
Baliray
Maison de ville SWOI BERAWA
Maison de ville SWOI BERAWA
Canggu, Indonésie
depuis
$330,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 35–115 m²
2 objets immobiliers 2
SWOI BERAWA est un complexe résidentiel de 10 maisons de ville dans le quartier populaire de Canggu. Maisons de ville avec deux chambres (105 m²), avec rénovation et mobilier design. De plus, chaque maison dispose d'un système moderne de « maison intelligente » installé. La maison de vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.3
150,000
Maison de ville
115.0
330,000
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Maison de ville Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Maison de ville Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 112 m²
1 objet immobilier 1
Your ideal rental business in Bali! The Oasis 3 townhouse and apartment complex has a total of 22 apartments and 12 townhouses. On the 5th floor of the apartment building, guests will find an infinity pool with a 360-degree view and seating areas and a bar. The complex is located just 300 me…
Développeur
BREIG Property
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonésie
depuis
$390,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 183–239 m²
2 objets immobiliers 2
Exclusive villa with guaranteed income. Average annual profitability from real estate — 8-12%. The villa is designed according to the most modern architectural solutions, created with interior design and each villa has its own swimming pool. Ultra-modern villas on the island of Bali…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 350 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$243,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa in the best area of ​​the island of Umalas. The spacious villa is designed with interior design and is fully furnished. Private pool on site. Roi 22.07%. Leasehold guaranteed renewal. 30 years + 25 years. The residential complex consists of 4 luxury townhouses and one villa. Here yo…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonésie
depuis
$820,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 263 m²
1 objet immobilier 1
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonésie
depuis
$700,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 307–378 m²
3 objets immobiliers 3
Villa exclusive dans le quartier prospère de Canggu. Rentabilité de la location : 13-20%. Augmentation de la valeur du terrain jusqu'à 15% par an. Bail emphytéotique pour 30 ans. La villa est construite à partir de matériaux de haute qualité. Finitions complètes clé en main, meublée. A…
Agence
DDA Real Estate
Voir les contacts
