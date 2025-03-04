  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Villa Dreamland

Villa Dreamland

Pecatu, Indonésie
depuis
$303,000
;
9
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas de luxe à Bali (Uluvatu) - un investissement dans des vacances paradisiaques et un revenu stable!
Mobilier complet !
Versements flexibles !
Coût croissant de 10-15% par an!

Le projet Dreamland propose des villas élégantes de 1 à 3 chambres avec piscines privées, fenêtres panoramiques et architecture réfléchie. Villas modernes près des plages de Dreamland et de Bingin - votre chance de posséder une propriété dans l'une des zones les plus recherchées de Bali!

Commodités du complexe : piscine privée (5×2,4 m / 6×2,5 m) à chaque villa, terrasses spacieuses avec espace barbecue, zone SPA et espaces verts paysagés, parking et système de collecte d'eau de pluie, ameublement complet et climatisation

Emplacement - quartier prestigieux de Bingin, Uluvatu:

300-500 m des plages de Dreamland et de Bingin
- 2-12 minutes de cafés, restaurants, clubs de fitness, studios de yoga;
- Terrain de golf à proximité Nouveau Kuta, supermarchés, clinique médicale;
- l'infrastructure développée pour une vie confortable et le tourisme.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pecatu, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa XO Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$350,000
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Villa THE CUBE
Ubud, Indonésie
depuis
$350,000
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonésie
depuis
$250,000
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonésie
depuis
$381,500
Vous regardez
Villa Dreamland
Pecatu, Indonésie
depuis
$303,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$355,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Un projet d'investissement unique à Bali avec des finitions de haute qualité et une infrastructure bien pensée - des appartements idéaux pour votre portefeuille de revenus ! Forte demande de locations à Canggu, rendement attendu jusqu'à 8% par an ! Plan de versement disponible ! Finition clé…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$234,896
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villas modernes de style européen à seulement 10 minutes de la mer !Conditions d'achat flexibles ! Installations disponibles !Le Palm Grandio est un complexe de villas haut de gamme à Pattaya. Le projet s'inspire du design scandinave et met l'accent sur la fonctionnalité et l'élégance.Équipe…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Premium townhouse close to the ocean with beautiful sunset views. The rental price increases by 10—15% every year. Townhouse with a comfortable layout, private pool and terrace. High ceilings of 3.6 meters create a feeling of unique space. Furniture, equipped kitchen, built-in storage, lan…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications