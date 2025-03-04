Villa Dreamland

Villas de luxe à Bali (Uluvatu) - un investissement dans des vacances paradisiaques et un revenu stable!

Mobilier complet !

Versements flexibles !

Coût croissant de 10-15% par an!

Le projet Dreamland propose des villas élégantes de 1 à 3 chambres avec piscines privées, fenêtres panoramiques et architecture réfléchie. Villas modernes près des plages de Dreamland et de Bingin - votre chance de posséder une propriété dans l'une des zones les plus recherchées de Bali!

Commodités du complexe : piscine privée (5×2,4 m / 6×2,5 m) à chaque villa, terrasses spacieuses avec espace barbecue, zone SPA et espaces verts paysagés, parking et système de collecte d'eau de pluie, ameublement complet et climatisation

Emplacement - quartier prestigieux de Bingin, Uluvatu:

300-500 m des plages de Dreamland et de Bingin

- 2-12 minutes de cafés, restaurants, clubs de fitness, studios de yoga;

- Terrain de golf à proximité Nouveau Kuta, supermarchés, clinique médicale;

- l'infrastructure développée pour une vie confortable et le tourisme.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.