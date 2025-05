Villa Dream View 4

Une superbe villa avec un emplacement unique. ROI - 11 pour cent. La villa est idéale pour la résidence permanente et l'investissement. Jusqu'à 8 mois de versements sont disponibles. Villa dans un village calme gardé. Le complexe est situé sur le territoire du plus grand club de golf. Villa avec terrasse, trois chambres, piscine privée, cuisine séjour. Entièrement meublé et avec un nouveau design d'intérieur ultramoderne. Villa dans un village calme gardé. Le complexe est situé sur le territoire du plus grand club de golf. Vue panoramique pittoresque des forêts vertes et de l'océan. A 7 minutes de la plage spectaculaire de Dreamland. Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!