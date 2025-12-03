  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Badung
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Badung, Indonésie

North Kuta
22
Kuta Selatan
27
Canggu
16
Nusa Dua
9
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$168,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une v…
Agence
Smart Home
Villa Serenity Village
Canggu, Indonésie
depuis
$570,000
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!Rendement élevé: 8-12% par an!Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Villas privées avec vue sur l'océan!Changu est la zone la plus re…
Agence
DDA Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$309,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Inf…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonésie
depuis
$357,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Agence
Baliray
Maison de ville BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonésie
depuis
$280,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 108 m²
1 objet immobilier 1
Nouvelles villas BERAWA OCEAN TOWNHOUSES dans le quartier populaire de Berawa, à 350 mètres de l'océan. Villas ultra-modernes, sur deux étages avec deux chambres et un studio (108 m²). Un intérieur pensé dans les moindres détails. Individuellement, vous pouvez choisir entre quatre options…
Agence
DDA Real Estate
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonésie
depuis
$300,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonésie
depuis
$620,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 263 m²
1 objet immobilier 1
Appartements avec un emplacement haut à proximité de l'océan.Prévisions de remboursement — 30 % après la construction. La propriété est idéale pour la résidence permanente et l'investissement.Acompte — 10%. Paiement égal sur 12 mois.Les appartements comprennent des finitions design et des me…
Agence
DDA Real Estate
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre dans le complexe U Villas PandawaTranches: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous portons à votre attention un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
VillaPremière ligne dans l'océanBassin océanique3 chambresVue panoramiqueDomaine:Bâtiment - 213 m2Prix: 290 000Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.Frais généraux et impôts:Frais de notaire 1% (partagé avec l'acheteur 50/5…
Agence
Baliray
Maison de ville
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$210,000
Nombre d'étages 2
Surface 75–105 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe SWOI LOFT UMALAS de 40 maisons de ville haut de gamme avec une excellente infrastructure interne et un accès facile à tous les principaux sites de Bali. Maisons de ville - de 75 à 108 m². Avec une vue entièrement équipée (mobilier, cuisine intégrée, électroménager, plomberie, décor…
Agence
DDA Real Estate
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 124 m²
1 objet immobilier 1
Superbe villa surplombant la jungle et les rizières.Des versements sans intérêt allant jusqu'à 19 % sont disponibles. Rentabilité de la location - 20%.La villa est entièrement meublée et dispose de finitions design. Emplacement unique entouré par la nature. Ici vous pouvez vous immerger dans…
Agence
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$289,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 41–193 m²
4 objets immobiliers 4
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Infinity p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agence
DDA Real Estate
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonésie
depuis
$214,327
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 57–192 m²
2 objets immobiliers 2
Villa avec piscine privée. Villa moderne dans le quartier populaire de Bingin. La villa peut avoir un aménagement intérieur et paysager individuel. Paiement - 100%. Les deux villas sont situées l'une à côté de l'autre et ont une porte donnant sur la cour entre elles, peuvent être ut…
Agence
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonésie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 117–159 m²
2 objets immobiliers 2
Villa à 80 mètres de la plage.Avantages: rendement jusqu'à 15% par an.Installations:- Piscine avec hydromassage;- Oui. Le système de maison intelligente;- Théâtre domestique;- Armoire à vin;- Entreposage.- Machine à laver;- Appareils électroménagers et analogues Bosch;- Plomberie Grohe, Vill…
Agence
DDA Real Estate
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonésie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse  Pool 2 bedrooms Developed infrastructure of the complex  Smart home system Area: Buildings- 76 m² Land - 50 m² Price: 225,000 $ (2,960 $ per m² ) Income from renting: Loading - 85% Revenue per day taking into account the loading of the object per year-…
Agence
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 200 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
depuis
$575,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa 2 Floors in the villa 3 bedrooms Pool Room room Ruftop Area: Land - 237 m² Building - 280,15 m² Price: 575,000 $ (2,053 $ per m² ) Income from renting a villa: Loading - 85% Revenue per day taking into account the fullness of the object - 390 $ ( 120,997 …
Agence
Baliray
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonésie
depuis
$420,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 200–300 m²
2 objets immobiliers 2
Villa haut de gamme pour la vie et l'investissement à long terme.Le rendement de location est jusqu'à 15% par an.Villa entièrement terminée sur une base clé en main. Piscine propre entourée d'une belle nature. Les avantages de l'acquisition sont l'augmentation de la valeur après la construct…
Agence
DDA Real Estate
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonésie
depuis
$545,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Maison de ville PERERENAN GATE
Pererenan, Indonésie
depuis
$129,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Maison de ville avec un retour sur investissement élevé. PERERENAN GATE maison de ville avec revenus passifs provenant de locations quotidiennes. Revenu locatif à partir de 20% par an. Reventes à partir de 30%. Maison de ville entièrement meublée. Avec un beau jardin, piscine et terrasse…
Agence
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$188,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 50–87 m²
15 objets immobiliers 15
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Surface 34–140 m²
5 objets immobiliers 5
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 97–125 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonésie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Agence
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villa à deux minutes de la plage.Le ROI prévu est de 17 %.Paiement: 30% + plan de versements pour 7 paiements de 10% chacun.Paiements sans intérêts pendant 12 mois.Le choix idéal pour les investissements à haut rendement!La décoration intérieure et le mobilier sont inclus dans le prix.Près d…
Agence
DDA Real Estate
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonésie
depuis
$259,000
L'année de construction 2023
Sky Stars Ocean View est un complexe moderne de villa de luxe qui est populaire auprès des touristes à revenu élevé. Nous construisons des villas modernes avec une décoration en marbre chère et de haute qualité, des matériaux de finition fiables, des meubles coûteux et confortables. Chaque …
Développeur
Samahita Group
Maison de ville ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonésie
depuis
$381,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 39–383 m²
4 objets immobiliers 4
Maison de ville avec jardin privé et piscine.30% d'acompte avec 7 versements.Location à long terme de 28+30 ans.Maison de ville avec jardin privé, piscine, espace détente. Maison de ville ultramoderne, créée avec une nouvelle disposition confortable, plus large que les maisons de ville stand…
Agence
DDA Real Estate
Villa XO Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
XO Projet I Canggu villas et appartements à vendre à Changu, BaliVillas et appartements de luxe sont à vendre dans le complexe unique XO Projet I Canggu, situé sur la rue la plus touristique de Changu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre des événements…
Développeur
LOYO & BONDAR
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonésie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 116 m²
1 objet immobilier 1
Villa avec vue sur l'océan pour investissement ou résidence permanente sur la belle île de Bali. Le rendement moyen du marché est de 15 %. Rendement locatif jusqu'à 22 %. Villa entièrement meublée avec commodités dans le quartier de Bukit. Conditions de paiement : 30 % + acomptes po…
Agence
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$575,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 280–348 m²
4 objets immobiliers 4
Développeur
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40–337 m²
7 objets immobiliers 7
Villa ultra moderne dans un nouveau complexe donnant sur l'océan. Une excellente option d'investissement avec un rendement locatif élevé (ROI 15-18%).La villa est conçue pour un séjour permanent confortable avec une finition complète clé en main. Système moderne de la maison intelligente. Le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartment 2 chambres
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agence
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonésie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa 100 meters from Jimbaran beach. ROI - 13.3%. Payback in 7.5 years. The architecture of the villa is thought out to the smallest detail for a comfortable stay. The villa is also fully furnished with a bathroom in each bedroom and a private pool. In parallel with the constructio…
Agence
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$595,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 263–358 m²
4 objets immobiliers 4
The Aquamarine 1 villa complex consists of 17 spacious 3-4 bedroom villas and is located in the heart of tourist life, the ultra-popular area of ​​Canggu, Bali. The villas are located in a closed area, under 24-hour security. The distance to the ocean is only 2 minutes by transport or 7 min…
Développeur
BREIG Property
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonésie
depuis
$320,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
3 objets immobiliers 3
Une occasion unique d'acheter une villa dans le prestigieux complexe Melasti Dream Residence à Bali!Informations générales:- Lieu: Bali, Bukit, région de Melasti- Nombre de villas: 63- Rentabilité (ROI): 17%- Rendement locatif : 25-30%Description des villas:Chaque villa Melasti Dream Residen…
Développeur
LOYO & BONDAR
Maison de ville Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$260,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Townhouse Private pool 2 cabinets 2 bedrooms View of green landscapes Area: Building - 112 m² Price: $260,000 ($2,321 per m2) Rental income: Revenue per day: $166.8 Loading - 90% Revenue per day taking into account the loading of the facility - $150 Revenue per year taking into accoun…
Agence
Baliray
Maison de ville Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonésie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse with high return on investment. Townhouse with passive income from daily rentals. Rental income from 20% per annum. Resales from 30%. Fully furnished townhouse. With a beautiful garden, swimming pool and terrace. Infrastructure: - Beach "Pererenan" 10 minutes away. - Restaurants…
Agence
DDA Real Estate
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Premium townhouse close to the ocean with beautiful sunset views. The rental price increases by 10—15% every year. Townhouse with a comfortable layout, private pool and terrace. High ceilings of 3.6 meters create a feeling of unique space. Furniture, equipped kitchen, built-in storage, lan…
Agence
DDA Real Estate
Villa SUOM
Seminyak, Indonésie
depuis
$260,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 71–154 m²
4 objets immobiliers 4
Villas in a popular tourist destination in Bali in the Canggu area. Villas with a studio layout with one or two bedrooms (80.7 - 154.1) with full finishing and turnkey furniture according to the design project. With large panoramic windows. The villas have a terrace with a swimming poo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Agence
DDA Real Estate
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonésie
depuis
$230,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
1 objet immobilier 1
Villas de luxe à vendre à U Villas PandawaPlan d'installation: jusqu'à 12 moisLivraison: décembre 2024ROI: 17%1. Exposé succinct:Nous vous présentons un complexe exclusif de 7 villas doubles sur la péninsule de Bukit, dans la région d'Uluwatu, Bali. Les villas sont situées dans une zone non …
Développeur
LOYO & BONDAR
Maison de ville SWOI BERAWA
Canggu, Indonésie
depuis
$330,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 35–115 m²
2 objets immobiliers 2
SWOI BERAWA est un complexe résidentiel de 10 maisons de ville dans le quartier populaire de Canggu. Maisons de ville avec deux chambres (105 m²), avec rénovation et mobilier design. De plus, chaque maison dispose d'un système moderne de « maison intelligente » installé. La maison de vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.3
150,000
Maison de ville
115.0
330,000
Agence
DDA Real Estate
Maison de ville Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 112 m²
1 objet immobilier 1
Your ideal rental business in Bali! The Oasis 3 townhouse and apartment complex has a total of 22 apartments and 12 townhouses. On the 5th floor of the apartment building, guests will find an infinity pool with a 360-degree view and seating areas and a bar. The complex is located just 300 me…
Développeur
BREIG Property
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonésie
depuis
$390,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 183–239 m²
2 objets immobiliers 2
Exclusive villa with guaranteed income. Average annual profitability from real estate — 8-12%. The villa is designed according to the most modern architectural solutions, created with interior design and each villa has its own swimming pool. Ultra-modern villas on the island of Bali…
Agence
DDA Real Estate
Villa RIVER VILLA
Cemagi, Indonésie
depuis
$1,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 465 m²
1 objet immobilier 1
Villa unique avec vue sur l'océan et piscine sur le toit. Rentabilité de la location - 20%. Modalités de paiement : réservation - 1%, acompte - 10%, paiement du solde - 90% Villa entièrement équipée avec un design et des commodités modernes. La maison est livrée et prête à emménager. Empl…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 350 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Villa
Pecatu, Indonésie
depuis
$265,709
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 130 m²
1 objet immobilier 1
Unique villa with ocean views. Villa with investment attractiveness, providing rental yield of 8-10% per year. Interior design and landscape design can be individual. There is a private pool on site. Advantages: lease term - 27 years + extension for 23 years, 5-year warranty on the …
Agence
DDA Real Estate
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$243,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa in the best area of ​​the island of Umalas. The spacious villa is designed with interior design and is fully furnished. Private pool on site. Roi 22.07%. Leasehold guaranteed renewal. 30 years + 25 years. The residential complex consists of 4 luxury townhouses and one villa. Here yo…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada by Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend 1…
Agence
Smart Home
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonésie
depuis
$820,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 263 m²
1 objet immobilier 1
Agence
DDA Real Estate
Villa Onsider
Pecatu, Indonésie
depuis
$360,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa exclusive à Bali est un investissement idéal avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!Installations disponibles !Mobilier complet !Villa moderne de 3 chambres Onsider dans la zone prestigieuse d'Uluvatu n'est pas seulement une maison, mais un investissement rentable avec une liquidi…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
L'année de construction 2027
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Villa Dreamland
Pecatu, Indonésie
depuis
$303,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas de luxe à Bali (Uluvatu) - un investissement dans des vacances paradisiaques et un revenu stable!Mobilier complet !Versements flexibles !Coût croissant de 10-15% par an!Le projet Dreamland propose des villas élégantes de 1 à 3 chambres avec piscines privées, fenêtres panoramiques et a…
Agence
DDA Real Estate
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonésie
depuis
$700,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 307–378 m²
3 objets immobiliers 3
Villa exclusive dans le quartier prospère de Canggu. Rentabilité de la location : 13-20%. Augmentation de la valeur du terrain jusqu'à 15% par an. Bail emphytéotique pour 30 ans. La villa est construite à partir de matériaux de haute qualité. Finitions complètes clé en main, meublée. A…
Agence
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Legian, Indonésie
depuis
$400,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
The 5 STORIES residential complex is built of five villas located in the ideal area of ​​Pererenane, 800 meters from the beach. Modern 3-room villa with a spacious living area and kitchen with panoramic windows. The special feature of the villa is the spacious terrace next to the private …
Agence
DDA Real Estate
