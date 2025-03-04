  1. Realting.com
  4. Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Benoa, Indonésie
depuis
$168,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
6
ID: 32950
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 015320
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 28/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa
  • Ville
    Nusa Dua

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.

D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.

Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une vue panoramique sur l'océan à 270°. Même avec de nouveaux développements, l'emplacement élevé assurera une vue complètement dégagée.

Plan de paiement

  • Acompte 30%
  • Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

Date d'achèvement : Q2 2028.

Informations légales:

  • Couleur de la terre - rose
  • Locataire - 27 ans + renouvellement de la priorité

Types de villas:

  • Villas 1BR - 70 m2
  • Villas 1BR + toit - 75 m2
  • Villas 2BR - 100 m2
  • Villas 3BR + toit - 140 m2

Prestations complexes:

  • 4 restaurants avec toits et vue sur l'océan
  • 2 bars
  • Les tribunaux de Padel
  • SPA et centre de fitness (1 500 m2)
  • Espace barbecue
  • Espace de coworking pour 100 personnes
  • Magasins
  • Club éducatif pour enfants de 2 à 14 ans (1 200 m2)

Localisation sur la carte

Benoa, Indonésie

Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
