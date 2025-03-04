Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.

D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.

Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une vue panoramique sur l'océan à 270°. Même avec de nouveaux développements, l'emplacement élevé assurera une vue complètement dégagée.

Plan de paiement

Acompte 30%

Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

Date d'achèvement : Q2 2028.

Informations légales:

Couleur de la terre - rose

Locataire - 27 ans + renouvellement de la priorité

Types de villas:

Villas 1BR - 70 m2

Villas 1BR + toit - 75 m2

Villas 2BR - 100 m2

Villas 3BR + toit - 140 m2

Prestations complexes: