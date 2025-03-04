Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.
D'élégantes villas d'une et deux chambres avec piscines privées sont nichées dans un cadre paisible à seulement 700 mètres de l'océan et de la plage Geger.
Le complexe est construit sur 2,36 hectares et offre une vue panoramique sur l'océan à 270°. Même avec de nouveaux développements, l'emplacement élevé assurera une vue complètement dégagée.
Plan de paiement
Date d'achèvement : Q2 2028.
Informations légales:
Types de villas:
Prestations complexes: