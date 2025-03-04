  1. Realting.com
Villa XO Pandawa Villas

Kutuh, Indonésie
depuis
$300,000
05/11/2025
$300,000
28/03/2025
$380,000
ID: 25526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 102.0
Prix ​​par m², USD 3,725
Prix ​​de l'appartement, USD 380,000

Localisation sur la carte

Kutuh, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Maison de ville Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonésie
depuis
$119,000
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$169,900
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonésie
depuis
$450,000
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonésie
depuis
$99,000
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonésie
depuis
$250,000
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonésie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Surface 200 m²
1 objet immobilier 1
Since 1991, we have been helping international investors build villas on Bali to the highest quality standards. You don’t have to worry about anything with Ilot Property Bali - our team will take care of all real estate investment cycles: from acquiring a land plot to building a villa and m…
Développeur
Ilot Property Baly
Laisser une demande
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$309,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Fully furnished turnkey villa with an area of ​​193 sq.m. Payback period is 5-6 years. 5 year warranty on the object. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Canggu. Complex amenities: - Inf…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonésie
depuis
$449,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Une superbe villa avec un emplacement unique. ROI - 11 pour cent. La villa est idéale pour la résidence permanente et l'investissement. Jusqu'à 8 mois de versements sont disponibles. Villa dans un village calme gardé. Le complexe est situé sur le territoire du plus grand club de golf. Villa …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
