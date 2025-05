Villa GREEN 2

Villa à quelques minutes de l'océan. Villa dans un quartier populaire avec une forte demande de location. 2-3 chambres sont le segment le plus recherché en location. Villa avec un design moderne et est entièrement prêt pour l'occupation. Toutes les commodités, y compris les meubles de haute qualité, rendront votre vie confortable et confortable. L'infrastructure est très développée, il ya des restaurants, des magasins et des équipements de divertissement à proximité, ce qui en fait un endroit idéal pour rester et se détendre. Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions! *le coût est indiqué au 10.10.2024.