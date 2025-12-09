  1. Realting.com
Maisons neuves en Lombok Timur, Indonésie

Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonésie
depuis
$69,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
For sale: 80 Years Leasehold 1 bedroom Glamp villas, introducing the Glamp Villa on the enchanting island of Lombok. Its prime location within our resort, just a stone's throw from the pool and beach, makes it an excellent choice for a residence. Meticulously selected materials, including wh…
Développeur
Arya Properties
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonésie
depuis
$159,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
À vendre : Villas Glamp de 3 chambres avec bail de 80 ans, présentation de la Glamp Villa sur l'île enchanteresse de Lombok. Son emplacement privilégié au sein de notre complexe, à deux pas de la piscine et de la plage, en fait un excellent choix pour une résidence. Des matériaux soigneuseme…
Développeur
Arya Properties
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonésie
depuis
$99,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
For sale: 80 Years Leasehold 2 bedroom villas, introducing the Glamp Villa on the enchanting island of Lombok. Its prime location within our resort, just a stone's throw from the pool and beach, makes it an excellent choice for a residence. Meticulously selected materials, including white st…
Développeur
Arya Properties
