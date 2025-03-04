  1. Realting.com
  Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonésie
depuis
$500,000
BTC
5.9474005
ETH
311.7286858
USDT
494 342.2529154
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11 1
ID: 33286
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

📊 Villa de 2 chambres Premium dans Flower Estates, Bali

Propriété en franchise de 20 Villas: communauté privée fermée de Nuanu Creative City, Bali

📈 Principaux détails de la propriété

• Prix: à partir de 500 000 USD

• Taille de la villa: 106 m2

• Terrain: à partir de 265 m2

• Format: 2 chambres Villa privée individuelle

• Remise: T1 2027

• Structure de propriété : **Entièrement (terre et propriété entière)* *

📍 Emplacement et environs

• Situé à l'intérieur de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand groupe créatif et lifestyle

• Distance à pied des écoles, des espaces artistiques, des restaurants et des centres de bien-être

• Communauté fermée sécurisée avec développement à faible densité

• Environnement naturel vert et atmosphère résidentielle calme

• Fort potentiel d'appréciation du capital de la région

🏡 Avantages de la villa

• Mise en page à un niveau idéal pour les familles et la vie à long terme

• Jardin privé et terrain individuel

• Architecture inspirée du minimalisme japonais et des matériaux naturels

• Un nombre limité de villas dans le projet augmente la liquidité de revente

• Convient à la fois comme résidence privée et comme bien locatif à long terme

🏗 Concept du projet

• Flower Estates — une communauté résidentielle boutique de seulement 20 villas

• Design architectural unifié avec un haut niveau de confidentialité

• Aménagement paysager individuel pour chaque villa

• Garantie structurelle jusqu'à 15 ans

• Mode de vie en résidence de villégiature dans l'écosystème urbain de Nuanu

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire

• Option de compte d'escroquerie disponible pour les transactions sécurisées

🛡 Sécurité juridique

• Titre de propriété exclusive

• Documents fonciers et permis de construire disponibles sur demande

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

• Structure transparente de propriété et d'enregistrement

Laissez un commentaire et je vais envoyer des plans de plancher et des projections de croissance du capital.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 135.0
Prix ​​par m², USD 4,370
Prix ​​de l'appartement, USD 590,000

Localisation sur la carte

Tabanan, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Vous regardez
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonésie
depuis
$500,000
Fermer
