Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Villa de 2 chambres Premium dans Flower Estates, Bali

Propriété en franchise de 20 Villas: communauté privée fermée de Nuanu Creative City, Bali

📈 Principaux détails de la propriété

• Prix: à partir de 500 000 USD

• Taille de la villa: 106 m2

• Terrain: à partir de 265 m2

• Format: 2 chambres Villa privée individuelle

• Remise: T1 2027

• Structure de propriété : **Entièrement (terre et propriété entière)* *

📍 Emplacement et environs

• Situé à l'intérieur de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand groupe créatif et lifestyle

• Distance à pied des écoles, des espaces artistiques, des restaurants et des centres de bien-être

• Communauté fermée sécurisée avec développement à faible densité

• Environnement naturel vert et atmosphère résidentielle calme

• Fort potentiel d'appréciation du capital de la région

🏡 Avantages de la villa

• Mise en page à un niveau idéal pour les familles et la vie à long terme

• Jardin privé et terrain individuel

• Architecture inspirée du minimalisme japonais et des matériaux naturels

• Un nombre limité de villas dans le projet augmente la liquidité de revente

• Convient à la fois comme résidence privée et comme bien locatif à long terme

🏗 Concept du projet

• Flower Estates — une communauté résidentielle boutique de seulement 20 villas

• Design architectural unifié avec un haut niveau de confidentialité

• Aménagement paysager individuel pour chaque villa

• Garantie structurelle jusqu'à 15 ans

• Mode de vie en résidence de villégiature dans l'écosystème urbain de Nuanu

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire

• Option de compte d'escroquerie disponible pour les transactions sécurisées

🛡 Sécurité juridique

• Titre de propriété exclusive

• Documents fonciers et permis de construire disponibles sur demande

• Transaction soutenue par un courtier immobilier international

• Structure transparente de propriété et d'enregistrement

Laissez un commentaire et je vais envoyer des plans de plancher et des projections de croissance du capital.