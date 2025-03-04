Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Villa de 2 chambres Premium dans Flower Estates, Bali
Propriété en franchise de 20 Villas: communauté privée fermée de Nuanu Creative City, Bali
📈 Principaux détails de la propriété
• Prix: à partir de 500 000 USD
• Taille de la villa: 106 m2
• Terrain: à partir de 265 m2
• Format: 2 chambres Villa privée individuelle
• Remise: T1 2027
• Structure de propriété : **Entièrement (terre et propriété entière)* *
📍 Emplacement et environs
• Situé à l'intérieur de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand groupe créatif et lifestyle
• Distance à pied des écoles, des espaces artistiques, des restaurants et des centres de bien-être
• Communauté fermée sécurisée avec développement à faible densité
• Environnement naturel vert et atmosphère résidentielle calme
• Fort potentiel d'appréciation du capital de la région
🏡 Avantages de la villa
• Mise en page à un niveau idéal pour les familles et la vie à long terme
• Jardin privé et terrain individuel
• Architecture inspirée du minimalisme japonais et des matériaux naturels
• Un nombre limité de villas dans le projet augmente la liquidité de revente
• Convient à la fois comme résidence privée et comme bien locatif à long terme
🏗 Concept du projet
• Flower Estates — une communauté résidentielle boutique de seulement 20 villas
• Design architectural unifié avec un haut niveau de confidentialité
• Aménagement paysager individuel pour chaque villa
• Garantie structurelle jusqu'à 15 ans
• Mode de vie en résidence de villégiature dans l'écosystème urbain de Nuanu
💼 Conditions d'achat
• Acompte : 30%
• Plan de montage du développeur pendant la construction
• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire
• Option de compte d'escroquerie disponible pour les transactions sécurisées
🛡 Sécurité juridique
• Titre de propriété exclusive
• Documents fonciers et permis de construire disponibles sur demande
• Transaction soutenue par un courtier immobilier international
• Structure transparente de propriété et d'enregistrement
Laissez un commentaire et je vais envoyer des plans de plancher et des projections de croissance du capital.