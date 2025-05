Villa Village

Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison intelligente au cœur de Changu!

Des loyers élevés !

Installations disponibles !

Finition clé en main complète ! Matériaux premium !

Changu est la zone la plus recherchée de Bali, combinant détente tropicale et la vie dynamique des nomades numériques. ADVA n'est pas seulement un logement, mais un espace réfléchi pour une vie confortable et des investissements rentables.

Installations : automatisation complète de l'éclairage, du contrôle climatique et de la gestion de la sécurité grâce à une application mobile, une piscine extérieure, un centre de fitness moderne, des espaces de coworking et de yoga, une zone protégée avec surveillance vidéo, des solutions écoénergétiques pour économiser des coûts.

Lieu privilégié:

Changu est l'une des zones les plus populaires et les plus en développement de Bali. Cet endroit allie tranquillité et accessibilité aux plages, restaurants, cafés et boutiques. Excellent choix pour vivre et louer!

* Le coût peut varier selon le cours.