Villa Eight Feeels

Villa de luxe à Ubud est un investissement élégant avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!

Augmentation de la valeur – 10-15% par an!

Installations disponibles !

Mobilier complet !

Villa moderne de 2 chambres dans le complexe d'élite de huit pieds est une harmonie du minimalisme japonais et de la nature balinaise. Idéal pour ceux qui apprécient l'intimité, le confort et un revenu de location stable.

Caractéristiques principales: 2 chambres spacieuses avec finitions design, une piscine privée (6×2,5 m) et un espace de loisirs, climatisation, systèmes intelligents, appareils, matériaux écologiques et fenêtres panoramiques avec vue sur la verdure tropicale, maison intelligente – technologies pour votre confort.

Emplacement Premium à Sayan (Ubud):

2-5 minutes pour les meilleurs cafés (Moksa, Alchemy) et les sentiers de randonnée (Campuhan Ridge Walk);

10 minutes de Four Seasons Resort et de la rivière Ayung

- à proximité des supermarchés, SPA, studios de yoga - tout pour une vie confortable.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.