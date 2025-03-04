  1. Realting.com
Villa Eight Feeels

Kedewatan, Indonésie
depuis
$260,000
;
14
ID: 27378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Village
    Kedewatan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Villa de luxe à Ubud est un investissement élégant avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!
Augmentation de la valeur – 10-15% par an!
Installations disponibles !
Mobilier complet !

Villa moderne de 2 chambres dans le complexe d'élite de huit pieds est une harmonie du minimalisme japonais et de la nature balinaise. Idéal pour ceux qui apprécient l'intimité, le confort et un revenu de location stable.

Caractéristiques principales: 2 chambres spacieuses avec finitions design, une piscine privée (6×2,5 m) et un espace de loisirs, climatisation, systèmes intelligents, appareils, matériaux écologiques et fenêtres panoramiques avec vue sur la verdure tropicale, maison intelligente – technologies pour votre confort.

Emplacement Premium à Sayan (Ubud):

2-5 minutes pour les meilleurs cafés (Moksa, Alchemy) et les sentiers de randonnée (Campuhan Ridge Walk);
10 minutes de Four Seasons Resort et de la rivière Ayung
- à proximité des supermarchés, SPA, studios de yoga - tout pour une vie confortable.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Kedewatan, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
