Villa THE PALM GRANDIOS

Le Palm Grandio est un complexe de villas haut de gamme à Pattaya. Le projet s'inspire du design scandinave et met l'accent sur la fonctionnalité et l'élégance.

Équipements: hauts plafonds, vitrage panoramique, matériel écologique, piscine avec jacuzzi et espace de loisirs, espace onsen pour la détente, coworking avec Internet haut débit, centre de fitness et studio de yoga, aire de jeux pour enfants avec éléments éducatifs, bornes de recharge pour véhicules électriques, jardins et passerelles anglais, sécurité 24h/24 et surveillance vidéo, systèmes de sécurité intelligents, panneaux solaires pour l'efficacité énergétique.

Lieu (Nong Pla Lai):

- à 10 minutes de la plage;

6 minutes pour Regents International School

15 minutes avant le Festival Central Pattaya

Autoroute Sukhumvit, Bangkok-Pattaya.

