Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.

Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la plage de Melasti, 30 minutes de l'aéroport.

Le complexe est construit sur une superficie de 1,5 hectares, a une vue panoramique de l'océan à 270 °, même avec l'apparition de nouveaux bâtiments en raison de l'altitude, la vue restera complètement ouverte

Le format en cascade du complexe (terrasse), vue sur l'océan de chaque villa - le seul tel projet dans toute la Nusa Dua!

Types de villas:

Condo-villa avec piscine partagée - 90 000 USD

Salle de bains: 15 m2

Salle de bains: 5 m2

Terrasse: 4 m2

Surface totale: 24 m2

Condo-villa avec cuisine et piscine partagée - 120,000 USD

Chambre: 15 m2

Salle de bains: 5 m2

*Cuisine : 7 m2

Terrasse: 4 m2

Superficie totale: 31 m2

Condo-villa avec piscine privée - 95 000 USD

Salle de bains: 15 m2

Salle de bains: 5 m2

Piscine avec terrasse: 13 m2

Superficie totale: 33 m2

Condo-villa avec cuisine et piscine privée - 125 000 USD

Salle de bains: 15 m2

Salle de bains: 5 m2

*Cuisine : 7 m2

Piscine avec terrasse: 13 m2

Surface totale : 40 m2

Infrastructure complexe:

Piscine commune

Restaurant et bar

Gymnase

Coworking

SPA / sauna

Salle de jeux pour enfants

Piscine communautaire séparée

toit communal

Chariots de golf (navette gratuite vers les plages, centres commerciaux, terrains de golf, etc.)

Informations légales: