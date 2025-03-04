Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.
Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la plage de Melasti, 30 minutes de l'aéroport.
Le complexe est construit sur une superficie de 1,5 hectares, a une vue panoramique de l'océan à 270 °, même avec l'apparition de nouveaux bâtiments en raison de l'altitude, la vue restera complètement ouverte
Le format en cascade du complexe (terrasse), vue sur l'océan de chaque villa - le seul tel projet dans toute la Nusa Dua!
Types de villas:
Condo-villa avec piscine partagée - 90 000 USD
Condo-villa avec cuisine et piscine partagée - 120,000 USD
Condo-villa avec piscine privée - 95 000 USD
Condo-villa avec cuisine et piscine privée - 125 000 USD
Infrastructure complexe:
Informations légales: