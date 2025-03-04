Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

  1. Realting.com
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
BTC
1.0705321
ETH
56.1111634
USDT
88 981.6055248
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 27551
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa
  • Ville
    Nusa Dua

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.

Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la plage de Melasti, 30 minutes de l'aéroport.

Le complexe est construit sur une superficie de 1,5 hectares, a une vue panoramique de l'océan à 270 °, même avec l'apparition de nouveaux bâtiments en raison de l'altitude, la vue restera complètement ouverte

Le format en cascade du complexe (terrasse), vue sur l'océan de chaque villa - le seul tel projet dans toute la Nusa Dua!

Types de villas:

Condo-villa avec piscine partagée - 90 000 USD

  • Salle de bains: 15 m2
  • Salle de bains: 5 m2
  • Terrasse: 4 m2
  • Surface totale: 24 m2

Condo-villa avec cuisine et piscine partagée - 120,000 USD

  • Chambre: 15 m2
  • Salle de bains: 5 m2
  • *Cuisine : 7 m2
  • Terrasse: 4 m2
  • Superficie totale: 31 m2

Condo-villa avec piscine privée - 95 000 USD

  • Salle de bains: 15 m2
  • Salle de bains: 5 m2
  • Piscine avec terrasse: 13 m2
  • Superficie totale: 33 m2

Condo-villa avec cuisine et piscine privée - 125 000 USD

  • Salle de bains: 15 m2
  • Salle de bains: 5 m2
  • *Cuisine : 7 m2
  • Piscine avec terrasse: 13 m2
  • Surface totale : 40 m2

Infrastructure complexe:

  • Piscine commune
  • Restaurant et bar
  • Gymnase
  • Coworking
  • SPA / sauna
  • Salle de jeux pour enfants
  • Piscine communautaire séparée
  • toit communal
  • Chariots de golf (navette gratuite vers les plages, centres commerciaux, terrains de golf, etc.)

Informations légales:

  • Date d'achèvement - juin 2027
  • Liquidation - 60 ans
  • L'enregistrement est aussi sûr que possible: transfert de propriété directement du propriétaire (pas sous-location)
  • Prolongation garantie de 30 ans
  • Catégorie de terres - rose

Localisation sur la carte

Benoa, Indonésie

