  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Beraban
  4. Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Beraban, Indonésie
depuis
$750,000
BTC
8.9211007
ETH
467.5930287
USDT
741 513.3793731
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
25 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33303
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Village
    Beraban

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

N618 / Six One Eight — Villa de luxe à Bali • Rendement jusqu'à 18% • Seulement 4 Résidences

📈 Mesures d'investissement

• Rendement de location prévu : 13 à 14 % par an

• Rendement total prévu: jusqu'à 18 % par an

• Croissance estimée des prix par achèvement: ~15%

• Croissance potentielle du capital en 3 ans: jusqu'à 30%

• Croissance potentielle du capital en 5 ans: jusqu'à 45–50%

🏡 Caractéristiques de la villa

• Format: Villa privée de première classe

• Piscine privée 42 m2

• Façades panoramiques en verre

• Terrasse sur le toit et vue sur l'océan

• Style architectural japonais (minimalisme japonais + design scandinave)

• Collection limitée — seulement 4 villas dans tout le projet

📍 Lieu

• à 300 mètres d'une plage de sable noir

• 10 minutes pour Canggu

• Près de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand écosystème créatif

• Une combinaison unique d'océan, de nature et d'infrastructures développées

🏨 Gestion et revenus

• Société internationale de gestion OXO

• Commercialisation professionnelle et gestion de l'occupation

• Rapports financiers au propriétaire

• Modèle de revenu entièrement passif sans participation du propriétaire

💼 Conditions d'achat

• Plan d'installation pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible

• Option de paiement complet avec réduction

🛡 Sécurité juridique

• Désignation de zonage touristique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Structure transparente des transactions

• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 230.0
Prix ​​par m², USD 3,478
Prix ​​de l'appartement, USD 800,000

Localisation sur la carte

Beraban, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Maison de ville TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonésie
depuis
$300,000
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonésie
depuis
$390,000
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$234,896
Village de chalets TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonésie
depuis
$250,000
Vous regardez
Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii
Beraban, Indonésie
depuis
$750,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Afficher tout Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonésie
depuis
$215,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 70–78 m²
4 objets immobiliers 4
Ubud Dream est un complexe unique de 41 villas de deux niveaux au cœur d'Ubud.Villas avec finitions designer et meubles pour l'intimité ou les vacances en famille:1 chambre - à partir de 78 m22 chambres - jusqu'à 86 m2Paiements30% d'acompte50% en tranches jusqu'à la fin de la construction20%…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
78.0
255,000
Appartement
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Afficher tout Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages financiers:Rendement annuel - de USD 37 059Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333ROI - 15,1%Capitalisation - 22,3%La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.Un complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Afficher tout Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$355,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Un projet d'investissement unique à Bali avec des finitions de haute qualité et une infrastructure bien pensée - des appartements idéaux pour votre portefeuille de revenus ! Forte demande de locations à Canggu, rendement attendu jusqu'à 8% par an ! Plan de versement disponible ! Finition clé…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications