Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight — Villa de luxe à Bali • Rendement jusqu'à 18% • Seulement 4 Résidences
📈 Mesures d'investissement
• Rendement de location prévu : 13 à 14 % par an
• Rendement total prévu: jusqu'à 18 % par an
• Croissance estimée des prix par achèvement: ~15%
• Croissance potentielle du capital en 3 ans: jusqu'à 30%
• Croissance potentielle du capital en 5 ans: jusqu'à 45–50%
🏡 Caractéristiques de la villa
• Format: Villa privée de première classe
• Piscine privée 42 m2
• Façades panoramiques en verre
• Terrasse sur le toit et vue sur l'océan
• Style architectural japonais (minimalisme japonais + design scandinave)
• Collection limitée — seulement 4 villas dans tout le projet
📍 Lieu
• à 300 mètres d'une plage de sable noir
• 10 minutes pour Canggu
• Près de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand écosystème créatif
• Une combinaison unique d'océan, de nature et d'infrastructures développées
🏨 Gestion et revenus
• Société internationale de gestion OXO
• Commercialisation professionnelle et gestion de l'occupation
• Rapports financiers au propriétaire
• Modèle de revenu entièrement passif sans participation du propriétaire
💼 Conditions d'achat
• Plan d'installation pendant la construction
• Calendrier de paiement flexible
• Option de paiement complet avec réduction
🛡 Sécurité juridique
• Désignation de zonage touristique
• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande
• Structure transparente des transactions
• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.