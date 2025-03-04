Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight — Villa de luxe à Bali • Rendement jusqu'à 18% • Seulement 4 Résidences

📈 Mesures d'investissement

• Rendement de location prévu : 13 à 14 % par an

• Rendement total prévu: jusqu'à 18 % par an

• Croissance estimée des prix par achèvement: ~15%

• Croissance potentielle du capital en 3 ans: jusqu'à 30%

• Croissance potentielle du capital en 5 ans: jusqu'à 45–50%

🏡 Caractéristiques de la villa

• Format: Villa privée de première classe

• Piscine privée 42 m2

• Façades panoramiques en verre

• Terrasse sur le toit et vue sur l'océan

• Style architectural japonais (minimalisme japonais + design scandinave)

• Collection limitée — seulement 4 villas dans tout le projet

📍 Lieu

• à 300 mètres d'une plage de sable noir

• 10 minutes pour Canggu

• Près de Nuanu Creative City — Bali est le plus grand écosystème créatif

• Une combinaison unique d'océan, de nature et d'infrastructures développées

🏨 Gestion et revenus

• Société internationale de gestion OXO

• Commercialisation professionnelle et gestion de l'occupation

• Rapports financiers au propriétaire

• Modèle de revenu entièrement passif sans participation du propriétaire

💼 Conditions d'achat

• Plan d'installation pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible

• Option de paiement complet avec réduction

🛡 Sécurité juridique

• Désignation de zonage touristique

• Documents de terrain et de construction disponibles sur demande

• Structure transparente des transactions

• Option de compte Escrow pour les paiements sécurisés

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.