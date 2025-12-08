  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ubud District, Indonésie

Ubud
16
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Afficher tout Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Ubud, Indonésie
depuis
$441,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 96–507 m²
4 objets immobiliers 4
Villa unique dans la belle Ubud. La rentabilité de la villa en location est jusqu'à 15%. Acompte — 30%. Villa confortable avec rénovation et mobilier design moderne. Il y a une piscine privée sur place. Les villas varient en différentes configurations et tailles. Ubud est l'endroit …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
96.0
285,000
Villa
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Afficher tout Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Ubud, Indonésie
depuis
$329,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Villa 3 bedrooms Developed infrastructure of the district View of rice fields Pool Area: Building - 230 m² Price: 329,000 $ ( 1 430 $ per m²) Income from renting: Revenue per day: 260 $ Loading - 80% Revenue per day taking into account the loading of the object -…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Afficher tout Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonésie
depuis
$215,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 70–78 m²
4 objets immobiliers 4
Ubud Dream est un complexe unique de 41 villas de deux niveaux au cœur d'Ubud.Villas avec finitions designer et meubles pour l'intimité ou les vacances en famille:1 chambre - à partir de 78 m22 chambres - jusqu'à 86 m2Paiements30% d'acompte50% en tranches jusqu'à la fin de la construction20%…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
78.0
255,000
Appartement
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
OneOne
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Afficher tout Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Ubud, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 247–263 m²
2 objets immobiliers 2
Villa avec vue panoramique sur la jungle et le coucher du soleil. ROI – 17%., retour sur investissement en 6 ans. Revenu passif annuel provenant des locations quotidiennes. Chaque villa dispose de sa propre piscine. La décoration intérieure est réalisée dans le style balinais avec des …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Afficher tout Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonésie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa2 étages2 chambresPiscineTerrasseSpacieux salonDomaine:Bâtiment - 183,5 m2Terrain - 220 m2Prix: 365 000 $ (1 989 $ par m2 )Revenu de la location d'une villa:Revenus par jour : 250 $Chargement - 80 %Revenu par jour compte tenu du chargement: 200 $Revenus tenant compte du chargement de l'…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Afficher tout Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 200 m²
1 objet immobilier 1
Family villa with a large area. Predicted ROI - 17%. The concept of the complex includes: - System “safe home” - Management company with experience working with children - Play area for children in each villa - Children's menu and games room in the villa restaurant - Within walkin…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Afficher tout Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonésie
depuis
$340,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 87–158 m²
2 objets immobiliers 2
Jungle Flower Villas est un complexe unique de 10 villas situé au cœur de Bali, Ubud. Ce centre culturel et spirituel de l'île est connu pour sa beauté naturelle et son atmosphère tranquille. Les villas sont entourées de jungle et entourées de verdure, créant un sentiment d'intimité totale e…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Afficher tout Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Afficher tout Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villa 2 bedrooms 2 floors Infinity pool   Area: Villa area - 117 m² Plot area - 190 m²   Price: $240,000 ($2,051 per m² )   Income from renting out a villa: Revenue per day: $367 Loading - 59% Revenue per day including load: $216.53 Revenue tak…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Afficher tout Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonésie
depuis
$260,000
Nombre d'étages 1
Villa de luxe à Ubud est un investissement élégant avec un rendement allant jusqu'à 15% par an!Augmentation de la valeur – 10-15% par an!Installations disponibles !Mobilier complet !Villa moderne de 2 chambres dans le complexe d'élite de huit pieds est une harmonie du minimalisme japonais et…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Afficher tout Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages financiers:Rendement annuel - de USD 37 059Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333ROI - 15,1%Capitalisation - 22,3%La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.Un complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Afficher tout Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonésie
depuis
$395,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 401 m²
1 objet immobilier 1
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Afficher tout Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Ubud, Indonésie
depuis
$209,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Afficher tout Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages financiers:Rendement annuel - de USD 37 059Bénéfice net par an - à partir de USD 18 333ROI - 15,1%Capitalisation - 22,3%La rentabilité est fixée dans le contrat. Gestion: Ribas Hotel Group.Un complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Afficher tout Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Ubud, Indonésie
depuis
$108,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Villa 1er étageterrassepiscine1 chambreDomaine:Bâtiment - 40 m2Prix : 108 000 dollars (2 942 dollars par m2)Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.Frais généraux et impôts:Frais de notaire 1% (partagé avec l'acheteur 50/50)…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Afficher tout Village de chalets Taunhaus s basseynom
Village de chalets Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Maison de ville2 chambresPiscineTerrasse spacieuseDomaine:Bâtiment - 132,7 m2Terrain - 120 m2Prix: 240 000 $ (1 809 $ par m2 )Revenu de la location d'une maison de ville:Revenus par jour : 180 $Chargement - 80 %Revenus par jour prenant en compte le chargement: 144 $Revenus tenant compte du c…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Afficher tout Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 80–100 m²
2 objets immobiliers 2
Villas à vendre à LOYO Villas Ubud, BaliVillas de luxe à vendre dans un complexe unique de 5 villas - LOYO Villas Ubud, situé au coeur de Bali, à Ubud. C'est un endroit idéal pour vivre et se détendre, entouré par la nature et les attractions culturelles.1. Caractéristiques de l'objetVilla d…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Afficher tout Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonésie
depuis
$299,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Agence
Baliray
Laisser une demande
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Afficher tout Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Ubud, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 240 m²
1 objet immobilier 1
Two-storey villa with panoramic views and swimming pool. ROI – 18.1%., payback in 5.5 years. Passive return on rent. Modern villa with amenities for a comfortable life and recreation, in the Ubud area. The villa also has investment attractiveness. There is constant growth on land in th…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Sur la carte
Realting.com
Aller