  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$352
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28455
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se nenamješten jednosoban stan, površine 60m2, na prvom spratu privatne kuće, u Vranićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u mirnom i porodičnom okruženju, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Ispred kuće su dostupna dva parking mjesta. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$645
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,113
Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$129,097
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Está viendo
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Mostrar todo Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Barrio residencial One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Estados Unidos
de
$645
One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones