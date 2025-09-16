  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart

Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart

Miami, Estados Unidos
de
$166,653
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28676
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Estados Unidos
de
$211,250
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$275,212
Barrio residencial Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$763
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$2,934
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$163,132
Está viendo
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Mostrar todo Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,408
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Mostrar todo Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones