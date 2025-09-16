  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$763
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28562
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u strogom centru grada, a u neposrednoj blizini se mogu naći mnogobrojne državne, te javne ustanove.Takođe veliki broj restorana i kafića, kao i marketa, prodavnica, dječijih igrališta, sportskih terena, kulturnih centara i ostali sadržaj neophodan za svakodnevni život.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Estados Unidos
de
$224,160
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$880
Barrio residencial Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$411
Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,115
Está viendo
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$763
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, Estados Unidos
de
$151,396
A beautiful one-room apartment of 43m2 is for sale. There is an additional storage room in front of the apartment. The apartment is 6 minutes away from the sea. New building. Excellent location
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Mostrar todo Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Estados Unidos
de
$25,819
An apartment of 100m2 is available for sale. It is located in an excellent location, on 4. Jula Street in the Zetagradnje building. The price includes two garage spaces as well as a storage room of 8m2
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$645
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones