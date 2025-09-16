Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj kompleks, uključujući otvoreni bazen i restoran.
Objekat se nalazi na uzvišenju, na svega 1 km od plaže u Bečićima, i nudi savršen spoj privatnosti i blizine svih glavnih atrakcija Budve. Svi smještajni kapaciteti posjeduju namješten balkon ili terasu s panoramskim pogledom na more, a centar Budve je udaljen oko 4 km. Bežični internet je besplatan za korišćenje, a objekat je opremljen svim potrebnim sadržajem za udoban boravak.
Kvadrature apartmana su 43m2, 54m2, 104m2, 43m2, 28m2, 48m2, 52m2.
Studiji i apartmani imaju čajnu kuhinju s trpezarijom. Na placu se nalazi i prostrana terasa, kao i veliko dvorište.
Kupac ima mogućnost da u toku ljetnje sezone iznajmljuje apartmane u sklopu dogovora sa menadžmentom rezorta i ostvaruje prihod od izdavanja. Lokacija objekta je idealna za investitore koji žele da se bave turističkim biznisom, ali i za one koji žele luksuznu destinaciju za odmor, uz nezaboravan pogled na more.
Glavna autobuska stanica u Budvi nalazi se na 3 km, a Aerodrom Tivat je udaljen 25 km, što čini ovu nekretninu lako dostupnom za sve posjetioce.
U toku je renoviranje određenih smještajnih jedinica.
Troškovi za legalizaciju ovog objekta su uredno plaćeni.
