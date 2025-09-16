  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

$2,699
10
ID: 28542
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj kompleks, uključujući otvoreni bazen i restoran. Objekat se nalazi na uzvišenju, na svega 1 km od plaže u Bečićima, i nudi savršen spoj privatnosti i blizine svih glavnih atrakcija Budve. Svi smještajni kapaciteti posjeduju namješten balkon ili terasu s panoramskim pogledom na more, a centar Budve je udaljen oko 4 km. Bežični internet je besplatan za korišćenje, a objekat je opremljen svim potrebnim sadržajem za udoban boravak. Kvadrature apartmana su 43m2, 54m2, 104m2, 43m2, 28m2, 48m2, 52m2. Studiji i apartmani imaju čajnu kuhinju s trpezarijom. Na placu se nalazi i prostrana terasa, kao i veliko dvorište. Kupac ima mogućnost da u toku ljetnje sezone iznajmljuje apartmane u sklopu dogovora sa menadžmentom rezorta i ostvaruje prihod od izdavanja. Lokacija objekta je idealna za investitore koji žele da se bave turističkim biznisom, ali i za one koji žele luksuznu destinaciju za odmor, uz nezaboravan pogled na more. Glavna autobuska stanica u Budvi nalazi se na 3 km, a Aerodrom Tivat je udaljen 25 km, što čini ovu nekretninu lako dostupnom za sve posjetioce. U toku je renoviranje određenih smještajnih jedinica. Troškovi za legalizaciju ovog objekta su uredno plaćeni.

Otros complejos
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 76m2, na trećem spratu stambene zgrade, u Bloku 5. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, kupatilo, ostava i dvije terase. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a ispred zgrade je dostupan…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,113
Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
