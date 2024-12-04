  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island

Piso en edificio nuevo Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,16M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 27624
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island

Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta por cuatro islas con forma de coral, cuenta con playas de arena blanca impecables, aguas turquesa y una gran variedad de hoteles de lujo, residencias de marca y exclusivas opciones comerciales y gastronómicas. Reconocida como uno de los destinos frente al mar más codiciados de los EAU, Al Marjan Island atrae tanto a residentes como a inversores con su estilo de vida tipo resort, impresionantes vistas al mar y proximidad a animadas atracciones de ocio, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para casas de vacaciones como para inversiones a largo plazo.

Los apartamentos en venta en Al Marjan Island están idealmente ubicados a solo 2 minutos del Wynn Resort, 12 minutos del Al Hamra Mall, 13 minutos de RAK Central, 14 minutos del Al Hamra Golf Club, 16 minutos del Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutos del RAK Mall y del paseo marítimo Al Qawasim, 35 minutos del Aeropuerto Internacional de RAK, 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Sharjah y 60 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y del centro de Dubái.

Situado en el extremo de Al Marjan Island y rodeado por el Golfo Arábigo en tres lados, este desarrollo frente al mar de la marca Gianfranco Ferré presenta un diseño arquitectónico en forma de U para maximizar las vistas al mar sin interrupciones desde todas las residencias. El exterior combina la elegancia contemporánea con el estilo de vida tipo resort, con jardines paisajísticos, terrazas para tomar el sol y terrazas privadas con piscina en algunos apartamentos. Los residentes disfrutan de servicios estilo hotel y una amplia gama de comodidades premium, que incluyen piscinas en la azotea separadas para hombres y mujeres, una piscina familiar junto a un área de juegos infantiles, zonas de fitness separadas para hombres y mujeres equipadas con Technogym, y acceso a playas de arena y deportes acuáticos. Los espacios sociales y de ocio incluyen un café en el vestíbulo, una zona comercial en la planta baja y dos restaurantes de alta cocina con vistas panorámicas. Servicios adicionales como conserjería y aparcacoches 24 horas, limpieza continua y seguridad discreta garantizan comodidad y tranquilidad. La ubicación privilegiada del proyecto ofrece acceso directo al primer casino de la región y está a poca distancia a pie de hoteles de lujo, cafeterías y restaurantes, situando a los residentes en el corazón del nuevo centro de entretenimiento y estilo de vida de Ras Al Khaimah.

El proyecto ofrece apartamentos totalmente amueblados y de marca Gianfranco Ferré Home, fabricados en Italia con una combinación distintiva de precisión arquitectónica y elegancia atemporal. Los interiores cuentan con acabados de alta calidad, muebles de diseño y una paleta de colores refinada que enmarca las amplias vistas al mar. Las distribuciones disponibles incluyen estudios, apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con la opción de piscina privada en el balcón en algunas residencias de 2 y 3 dormitorios. Cada apartamento está cuidadosamente diseñado con áreas de estar de planta abierta, amplios balcones, armarios empotrados, cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta gama y elegantes baños que combinan estilo y funcionalidad. Algunas distribuciones también cuentan con terrazas espaciosas, creando una conexión perfecta entre la sofisticación interior y el ocio exterior.


RKT-00024

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$356,099
Complejo residencial Azizi Adeba
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$289,442
Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,226
Complejo residencial Cove Edition 3
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$166,335
Complejo residencial The Autograph S Series
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$365,054
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,16M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Opalz
Edificio de apartamentos Opalz
Edificio de apartamentos Opalz
Edificio de apartamentos Opalz
Edificio de apartamentos Opalz
Mostrar todo Edificio de apartamentos Opalz
Edificio de apartamentos Opalz
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$545,205
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 21
Área 149 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Invertir en bienes raíces en Dubai: ganancias récord y seguridad garantizada! - No sujeto a impuestos inmobiliarios y alquiler; - Los bienes raíces están creciendo a un precio del 5-7% por año; - Cuota sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores precios; …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
149.0
545,205
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$912,352
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Elegantes Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai Hartland II es una amplia comunidad residencial de 8 millones de pies cuadrados en Dubai, que integra a la perfección la vida lujosa con la belleza natural. Cuenta con más de 1 millón de pies cuadrados de espacios verdes de…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial STERLING
Complejo residencial STERLING
Complejo residencial STERLING
Complejo residencial STERLING
Complejo residencial STERLING
Mostrar todo Complejo residencial STERLING
Complejo residencial STERLING
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$301,141
LA EXPRESIÓN DE INFINITUD La libra esterlina de OMNIYAT es una urbanización de lujo que consta de impresionantes torres gemelas en el corazón de Dubai, que se encuentran entre el distrito de Burj Khalifa y el canal de agua de Dubai. 2 / pCon una fachada con plata mate, las torres gemelas de …
Agencia
Address Property
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones