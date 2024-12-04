Piso en edificio nuevo Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago

Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan

Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y atracciones de ocio de primera categoría. La isla Al Marjan se ha convertido rápidamente en uno de los destinos más codiciados de los Emiratos Árabes Unidos, famosa por sus lujosos complejos turísticos, sus animados paseos marítimos y su acceso directo al resplandeciente golfo Pérsico. Su incomparable ubicación estratégica la convierte en el centro neurálgico definitivo para la inversión, el turismo y la vida tranquila en la costa, combinando la belleza natural de la vida en la isla con la comodidad de las infraestructuras modernas.

Los apartamentos en venta en la isla de Al Marjan han sido meticulosamente diseñados para satisfacer las diversas necesidades tanto de los inversores como de los usuarios finales. Una de las características más destacadas de esta promoción es el atractivo plan de pago posterior a la entrega, que ofrece a los compradores la flexibilidad de repartir sus pagos mucho más allá de la fecha de finalización. Esta estructura financiera accesible y atractiva hace que la adquisición de una vivienda sea más factible que nunca, tanto si busca un refugio para sus vacaciones, una residencia a largo plazo o una inversión segura en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos y de rápido crecimiento de los EAU.

Además del plan de pago flexible, el proyecto destaca por ofrecer apartamentos totalmente amueblados y listos para entrar a vivir. Cada residencia está cuidadosamente diseñada con interiores modernos, acabados de alta calidad y mobiliario contemporáneo. Esto elimina el estrés de amueblar una nueva vivienda y garantiza que todas las unidades estén listas para entrar a vivir, diseñadas para ofrecer comodidad, elegancia y funcionalidad desde el primer día.

Los residentes disfrutarán de un estilo de vida centrado en la máxima relajación y comodidad, con acceso directo a impresionantes vistas de la playa, servicios estilo resort y el ambiente vibrante y cosmopolita por el que es famosa la isla de Al Marjan. Tanto si lo concibe como un oasis personal o como una propiedad de alquiler de alto rendimiento, Playa Viva ofrece una oportunidad única de combinar un potencial de inversión inteligente con una vida cotidiana de lujo.

RKT-00025