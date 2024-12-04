Piso en edificio nuevo Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island

  1. Realting.com
Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
$713,400
ID: 27696
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    19

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Frente al mar inspirados en Zaha Hadid con pagos a plazos en Al Marjan Island

Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, que se extiende 4.5 kilómetros en el Golfo Arábigo y cubre un área de 2.7 millones de metros cuadrados. Consta de cuatro islas con forma de coral - Breeze, Treasure, Dream y View - y ofrece una combinación de vida de lujo, hospitalidad y entretenimiento. La isla cuenta con más de 7 kilómetros de playas de arena blanca prístina, resorts de clase mundial y una variedad de desarrollos residenciales, convirtiéndola en uno de los principales destinos de ocio de los EAU. Estratégicamente ubicada a solo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, Al Marjan Island está lista para convertirse en un actor clave en los sectores de turismo e inmobiliario de la región.

Los apartamentos en venta en Al Marjan Island están idealmente ubicados a solo 5 minutos del Wynn Resort, 9 minutos del The Ritz-Carlton, 11 minutos del Al Hamra Golf Club, 13 minutos del RAK Mall, 32 minutos del Aeropuerto Internacional de Ras Al Khaimah, 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Sharjah, 54 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y 1 hora del centro de Dubái y Burj Khalifa en coche.

El proyecto es un desarrollo visionario frente al mar inspirado en la icónica filosofía de diseño de Zaha Hadid, donde formas fluidas y escultóricas reflejan el movimiento del mar y crean un diálogo sin fisuras entre la arquitectura y la naturaleza. Sus líneas exteriores fluidas y su fachada curva evocan elegancia orgánica, ofreciendo vistas panorámicas del Golfo Arábigo desde cada apartamento. Diseñado para elevar la vida costera, el proyecto cuenta con una amplia gama de comodidades premium: un gimnasio de última generación, estudios privados de entrenamiento, pabellones de yoga, canchas de paddle, un simulador de golf y putting greens. Para el ocio y la relajación, los residentes disfrutan de una laguna cristalina de 100 metros con playa artificial, piscinas infinitas en la azotea con vista de 360°, cabañas privadas, piscinas familiares y de entrenamiento climatizadas, y soláriums ajardinados. Las comodidades interiores incluyen un cine privado, spa de bienestar con salas de vapor y sauna, suites de tratamiento, salas de juegos, una galería de arte y salones serenos. Un restaurante en la azotea, café artesanal, club de playa exclusivo, parque apto para mascotas, áreas de juegos para niños y servicios de conserjería 24 horas completan la experiencia. Ubicado dentro de espacios verdes diseñados por Cracknell y con interiores de HBA, cada detalle está elaborado para reflejar lujo discreto y un estilo de vida en perfecta armonía con la costa.

El proyecto ofrece una colección refinada de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, junto con exclusivos dúplex de 4 dormitorios, cada uno cuidadosamente diseñado para encarnar fluidez, elegancia y confort moderno. Los interiores están inspirados en formas naturales, con líneas curvas, texturas suaves y una paleta calmada de beige, arena y tonos tierra apagados que reflejan el paisaje marino circundante. Cada residencia cuenta con armarios empotrados y cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta calidad, asegurando una experiencia de vida sin inconvenientes. Las terrazas espaciosas son una extensión del interior, diseñadas tanto para relajación como para cenas al aire libre, con vistas panorámicas al mar que realzan la sensación de amplitud. El diseño prioriza tanto la función como la estética, con distribuciones fluidas que promueven la luz natural y el movimiento. Los materiales y acabados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer un equilibrio entre sofisticación y calidez, creando hogares que se sienten tranquilos, lujosos y fácilmente habitables. Desde muebles a medida hasta iluminación curada y detalles arquitectónicos sutiles, cada elemento refleja una sofisticación costera atemporal.


RKT-00020

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
