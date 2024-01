Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Bienes raíces en Dubai a un precio de ganga con pleno apoyo legal. Asistencia en la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. FIVE LUXE – un nuevo proyecto de lujo de FIVE Holding, implementado bajo la mundialmente famosa marca hotelera FIVE Hotels & Resorts. Incluirá un total de 231 suites y 100 galardonados apartamentos con servicios, a saber, estudios y apartamentos – con 1 – 3 habitaciones con un área de 45 – 474 metros cuadrados. metro. El complejo hotelero también incluye una colección limitada de exclusivas villas de playa. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo, su puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2023. Todas las residencias FIVE LUXE tienen ventanas panorámicas de piso a techo y amplios balcones con vistas al Golfo Arábigo y el horizonte de la moderna Dubai. Los apartamentos disponen de cocinas totalmente equipadas y baños con fontanería premium. Además, los residentes de FIVE LUXE tendrán acceso a una amplia gama de servicios y servicios de primera clase, que incluyen: - piscinas con áreas de recreación; - gimnasios modernos interiores y exteriores; - acceso a una playa privada; - club de playa; - área de juegos infantiles con piscina infantil; - deportes y parques infantiles; - un acogedor vestíbulo con elegantes lámparas de araña y un piso de mármol; - una serie de restaurantes de clase mundial; - servicio de conserjería; - bar de la parrilla junto a la piscina; - cafe; DISPONIBILIDAD DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE: FIVE LUXE se encuentra en el paseo marítimo de la popular zona turística de Jumeirah Beach Residences, rodeado de hoteles, tiendas y restaurantes de 5 estrellas. A unos 10 minutos a pie del edificio se encuentran las paradas de tranvía y autobús Jumeirah Beach Residence 1. Las áreas exigentes del emirato como Dubai Marina y Palm Jumeirah están a 5 y 15 minutos, respectivamente. El centro de Dubai Emirate Center está a unos 30 minutos y el aeropuerto internacional de Dubai – 40 minutos. En las inmediaciones de FIVE LUXE hay toda la infraestructura necesaria para una estancia confortable, que incluye: - Mercado de supermercado Carrefour; - cine Roxy Cinemas The Beach JBR; - Parque acuático AquaFun; - El centro comercial de la playa; - bares y restaurantes de cocina brasileña, mexicana, estadounidense, europea y árabe. - Los residentes e invitados del complejo pueden visitar atracciones turísticas y de entretenimiento como: - El paseo marítimo de JBR, que incluye una pintoresca zona a pie, muchos restaurantes y tiendas; - La noria más grande del mundo, Ain Dubai, desde donde se abren vistas inigualables del entorno urbano; - Dubai Marina Mall –, uno de los centros comerciales más grandes del emirato con más de 140 tiendas, una serie de restaurantes y un cine de varias etapas Reel Cinema; Las inversiones en los Emiratos Árabes Unidos son una de las áreas más relevantes en la actualidad. - Garantía de ingresos anuales por inversiones. - Entrega sin intereses por 7 años. - Soporte legal gratuito. - Seguridad de transferencia garantizada en una transacción. - Las mejores condiciones para vivir e invertir. - Una gran base de objetos . Le diremos a todas las complejidades de adquirir bienes inmuebles en los EAU. ¡Encontraremos, mostraremos y ayudaremos con la adquisición de bienes inmuebles para cualquier solicitud! ¡Escribe o llama, responde todas tus preguntas!